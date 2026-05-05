Santa María del Páramo acoge la exposición “Alfabetos del Mundo”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Sala de Exposiciones Oscar García Prieto acogerá del 6 al 31 de mayo la exposición “Alfabetos del Mundo”, una muestra que propone un recorrido por la historia, el significado cultural y la dimensión simbólica de la escritura a través de los distintos alfabetos del planeta. La iniciativa, impulsada por Isabel Cantón Mayo, Catedrática Emérita de la Universidad de León, invita a redescubrir la importancia del alfabeto como una de las herramientas más decisivas en el desarrollo de la humanidad.

El alfabeto, entendido como la ordenación lógica de signos para representar sonidos y palabras, recibe distintos nombres según las culturas: alefato en hebreo, alifato en árabe, alfabeto en griego o abecedario en español. Esta diversidad refleja la riqueza de los sistemas de escritura y su papel fundamental en la transmisión del conocimiento y la construcción de las culturas.

La exposición reúne una amplia colección de alfabetos y sistemas de representación escrita procedentes de diferentes tradiciones culturales. En ella pueden contemplarse 25 alfabetos de la lengua española, doce alfabetos europeos, doce asiáticos y siete africanos, además de diversas formas de representación gráfica como los sistemas icónicos, pictográficos, ideográficos, cirílicos, silábicos y alfabéticos.

Entre los alfabetos presentados se encuentran ejemplos tan diversos como el egipcio, coránico, hebreo, árabe, sueco, inglés, ruso, servio, chino, japonés o tailandés, junto a otros sistemas como el braille, el alfabeto de signos, el alfabeto gimnástico o representaciones didácticas basadas en animales, objetos o personajes infantiles, que muestran la creatividad con la que distintas culturas han representado los sonidos y las palabras.

La exposición, presentada anteriormente con el título “La magia del Alfabeto”, ha recorrido diversos espacios culturales y académicos, entre ellos la sede central de la UNED en Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, el Centro Asociado de la UNED de Ponferrada, la Biblioteca Pública de Astorga, El Corte Inglés de León, el Ayuntamiento de San Feliz de Torío, la Fundación Merayo de Santibáñez del Porma, la Casa de León en Madrid, el Ayuntamiento de La Bañeza y el Ayuntamiento de Benavides de Órbigo.

Con su llegada a Santa María del Páramo en la Sala de Exposiciones “Oscar García Prieto”, inaugurando la exposición el miércoles 6 de mayo de 2026 a las 19:30 horas, “Alfabetos del Mundo” busca acercar al público una perspectiva cultural y educativa de la escritura, recordando que las letras que utilizamos cada día son el resultado de miles de años de historia, creatividad y conocimiento humano.