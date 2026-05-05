UPL cuestiona que una edil del PP acceda a una oposición en Sahagún

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La agrupación de UPL en Sahagún ha expresado públicamente sus dudas sobre la participación de una concejala del Partido Popular, en el proceso selectivo convocado por el propio Ayuntamiento para cubrir una plaza de alguacil, al considerar que la situación plantea interrogantes desde el punto de vista ético y de ejemplaridad pública.

Según ha trasladado la formación leonesista, aunque la legalidad del procedimiento no tiene por qué estar en entredicho, la concurrencia de una edil en activo a una oposición promovida por la misma corporación de la que forma parte puede generar una percepción de falta de imparcialidad entre los vecinos. En este sentido, UPL subraya que la confianza de la ciudadanía en las instituciones debe situarse como un elemento prioritario.

Desde la organización insisten en que los procesos selectivos en la administración pública deben regirse por los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia. A su juicio, la participación de un cargo público en este tipo de convocatorias dentro de su propio ámbito institucional puede suscitar dudas razonables, independientemente de que se cumplan los requisitos legales establecidos.

UPL Sahagún considera que este tipo de situaciones pueden afectar a la credibilidad de las instituciones locales y a la percepción de limpieza en los procedimientos administrativos. Por ello, apelan a la responsabilidad política y a la necesidad de mantener estándares de conducta que refuercen la confianza pública.

En este contexto, la formación plantea que la concejala debería valorar la conveniencia de renunciar a su participación en el proceso selectivo mientras mantenga su cargo en la corporación municipal, como una medida orientada a evitar cualquier sospecha y garantizar la máxima transparencia en el desarrollo de la oposición.

El pronunciamiento de UPL se enmarca en el debate sobre la ética en la vida pública y la separación entre responsabilidades políticas y procesos administrativos, especialmente en el ámbito local.