Cuatro Valles organiza una jornada de impulso al emprendimiento femenino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cuatro Valles celebró este 5 de mayo una jornada de presentación de la Red Pame (Puntos de Apoyo a la Mujer Emprendedora), una iniciativa promovida por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León con el objetivo de apoyar, acompañar y dar visibilidad al emprendimiento femenino en el medio rural.

El encuentro, que tuvo lugar en Canales-La Magdalena, congregó a numerosas mujeres emprendedoras, representantes institucionales y agentes vinculados al desarrollo territorial. La jornada puso el foco en el papel fundamental de las mujeres como motor económico y social en los pueblos.

Durante la sesión se expusieron los principales objetivos de la Red Pame, centrados en fomentar la creación de negocios liderados por mujeres, mejorar su acceso al empleo, acompañar nuevos proyectos empresariales y reforzar la visibilidad de iniciativas ya consolidadas.

Desde Cuatro Valles se destacó el impacto de ediciones anteriores del programa, en las que cerca de 40 mujeres recibieron apoyo para desarrollar y consolidar sus negocios, más de 70 participaron en acciones formativas y 36 accedieron a asesoramiento en búsqueda de empleo.

La jornada incluyó la proyección de un vídeo con testimonios de emprendedoras del territorio, que compartieron experiencias de éxito y evidenciaron el impacto positivo de estas iniciativas en el entorno rural.

Uno de los momentos centrales fue la mesa redonda «Mujeres que reactivan el mundo rural», moderada por Aida Rodrigo, promotora de Tu Ternera en Casa. En ella participaron Emma López González (Ganadería Canto Vichés, Torrebario), Mari Cruz González Fernández (Abanico Formativo, Matallana de Torío), Raquel Fernández González (Apicultura Los Izanes, Soto y Amío) y Elisa Cristóbal Rodríguez (Hotel Rural Chousa Verde, Vegacervera), quienes compartieron sus experiencias en sectores como la ganadería, el turismo, la agroalimentación y los servicios.

Además, las asistentes participaron en la sesión de coaching «Abre los ojos», impartida por Evelyn Di Tommaso, orientada al desarrollo personal y profesional.

La jornada concluyó con un café que facilitó el intercambio de experiencias y la creación de nuevas oportunidades.