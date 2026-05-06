El I Minerfest convertirá este sábado a La Robla en el epicentro del orgullo minero de León

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La localidad de La Robla (León) se convertirá este sábado, 9 de mayo, en el epicentro del orgullo minero con la celebración de la primera edición del Minerfest, organizado por el Instituto de Estudios de la Montaña Central Sangre Minera para “reivindicar la identidad de las cuencas y ofrecer un espacio de encuentro para todas las generaciones”.

Bajo el lema ‘Actividades, carbón y celebración“, el evento cuenta con un programa que arrancará a las 11 horas en la Casa de Cultura con la proyección del documental ‘Sangre Minera: el inicio de todo’, una pieza clave para entender el origen y el impacto de la minería en la Montaña Central Leonesa. A continuación, la ingeniera de Minas Conchi Casado Sulé impartirá una charla sorbe las vivencias de una niña en un pueblo minero.

Una ‘fiesta prao’ será el corazón del festejo en el parque La Huerga, donde, a las 14.30 horas, se servirá una paella. Los asistentes podrán disfrutar también de una exposición de minería, puestos de tasca y comida durante todo el día.

La tarde estará marcada por el deporte autóctono con una exhibición de lucha leonesa a las 16.30 horas. Además, para los amantes de las dos ruedas, habrá una ruta y prueba de ‘eBIKE’ a partir de las 16 horas.

Los más pequeños también tendrán su espacio con hinchables gratuitos, mientras que la música en directo llenará la plaza y el parque La Huerga. La jornada culminará con bingos y el sorteo especial de una lámpara minera a las 18 horas.