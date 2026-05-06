La Junta entrega en Carracedelo las primeras viviendas de una promoción pública tras invertir 4,15 millones

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El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha entregado este miércoles las dos primeras viviendas de una promoción pública de 32 inmuebles en régimen de venta bonificada para jóvenes desarrollada en Carracedelo (León) por la Junta, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), con una inversión total de 4,15 millones de euros.

La actuación se ha llevado a cabo sobre tres parcelas de 1.092, 2.796 y 2.310 metros cuadrados, situadas en la avenida de Los Jardines y cedidas por el Ayuntamiento de Carracedelo, lo que ha permitido impulsar una promoción residencial orientada a facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias, al tiempo que se favorece el asentamiento de población en el medio rural y se dinamiza la actividad económica del entorno.

Las viviendas entregadas son unifamiliares pareadas de dos alturas, con una superficie útil de 88,4 metros cuadrados, a la que se suman 17 metros cuadrados de garaje y un jardín privativo de entre 70 y 80 metros cuadrados. En planta baja se distribuyen el garaje, el vestíbulo-distribuidor, salón comedor, cocina, aseo y un dormitorio; mientras que la planta superior dispone de dos dormitorios, un baño completo y una terraza de 2,7 metros cuadrados, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Junta.

En el apartado constructivo, la promoción incorpora soluciones técnicas de elevada calidad y eficiencia energética, con fachada tipo Aquapanel WM311C con doble aislamiento térmico, cubierta inclinada de pizarra, carpinterías exteriores de PVC y sistema de ventilación mecánica controlada. Asimismo, las viviendas cuentan con sistema de calefacción y agua caliente sanitaria mediante bomba de calor aerotérmica reversible, lo que, unido al conjunto de prestaciones constructivas, permite alcanzar una certificación energética tipo A.

En cuanto a su comercialización, estas viviendas tienen un precio general de venta de 119.000 euros, mientras que los menores de 36 años pueden acceder a ellas por 95.000 euros, gracias a la bonificación autonómica del 20 por ciento incluida en el precio. Esto se traduce en un ahorro medio de 24.000 euros en cada vivienda, una medida impulsada por la Junta de Castilla y León para facilitar el acceso a la vivienda en propiedad a la población joven.

La entrega de esta promoción se enmarca en la política de vivienda pública que desarrolla la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que actualmente gestiona en Castilla y León la construcción y rehabilitación de más de 3.000 viviendas, distribuidas en 130 promociones, tanto en régimen de venta bonificada para jóvenes como de alquiler.