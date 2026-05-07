Laciana tendrá un parón general de tres horas el día 10 de junio para pedir futuro

La comarca de Laciana celebrará el próximo 10 de junio un paro de tres horas, entre las 12:00 y las 15:00 horas, para reclamar un futuro para el valle tras la crisis provocada por el cierre de las explotaciones mineras y la falta de oportunidades en la zona.

La movilización fue acordada en el último encuentro del denominado Frente Común, integrado por sindicatos, entidades educativas y las formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento de Villablino: PSOE, PP y la coalición entre Podemos e IU.

Según explican en un comunicado, el objetivo es exigir «soluciones reales» ante problemas como la pérdida de población, la falta de oportunidades, las trabas burocráticas y el deterioro de servicios básicos como la sanidad o el transporte.

El sector educativo también se sumará al paro para visibilizar la pérdida de alumnado y recursos, además de trasladar a los jóvenes la necesidad de movilizarse para defender su futuro en el valle. En las reuniones también participaron centros educativos de la comarca de Babia, con la intención de ampliar el movimiento a otros territorios vecinos.

Los integrantes del Frente Común trabajan ahora en la elaboración de un manifiesto conjunto.