Un viaje en León por los alfabetos del mundo

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La Sala de Exposiciones Oscar García Prieto acoge hasta el 31 de mayo ‘Alfabetos del Mundo’, una exposición que propone un recorrido por la historia, el significado cultural y la dimensión simbólica de la escritura a través de los distintos alfabetos del planeta. Está impulsada por Isabel Cantón Mayo, Catedrática Emérita de la Universidad de León.