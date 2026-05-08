Un viaje en León por los alfabetos del mundo
Santa María del Páramo acoge una exposición que hace un recorrido por la dimensión simbólica de la escritura
La Sala de Exposiciones Oscar García Prieto acoge hasta el 31 de mayo ‘Alfabetos del Mundo’, una exposición que propone un recorrido por la historia, el significado cultural y la dimensión simbólica de la escritura a través de los distintos alfabetos del planeta. Está impulsada por Isabel Cantón Mayo, Catedrática Emérita de la Universidad de León.