Diario de León

La exposición 'Plantas y brujería' sale por primera vez de Madrid para recalar en Villablino

Plantas medicinales en una imagen de archivo

Plantas medicinales en una imagen de archivo

Publicado por
Vanessa AraujoRedactora de Provincia
Villablino

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La Casa de la Cultura de Villablino estrena el próximo lunes, 11 de mayo, la exposición «Plantas y brujería», que sale por primera vez de Madrid y que se enmarca dentro del proyecto del ayuntamiento lacianiego denominado «La literatura de las brujas y su impacto social», apoyado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura.

La exposición se vio por primera vez en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid en el año 2017, con más de un centenar de objetos y plantas de la Colección Etnobotánica de la universidad, con el objetivo de divulgar la botánica y el importante papel que desempeñaron ciertas plantas en los ritos, pócimas y creencias de brujos, brujas, hechiceros, chamanes, curanderos o yerberos en todo el mundo y en todas las culturas, así como en la literatura de las brujas. En ella se habla sobre las hierbas que curan, los aceites y perfumes, los sahumerios y elixires de amor, las plantas alucinógenas, las linternas mágicas, las plantas protectoras y las escobas voladoras.

Ahora llega a Villablino, donde se podrá ver durante los meses de mayo y junio, de 9 a 21 horas de lunes a viernes, en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura, donde estarán, este lunes, las comisarias originales, Isabel Pérez y Estela Seriñá, para participar en su inauguración, a partir de las 12.30 horas.

La muestra ha sido adaptada al municipio y en ella se ha incluido también la «Casa de la Celestina» original, un hueco donde se recrea e interpreta cómo pudo haber sido la cocina de la famosa hechicera, labor que ha corrido a cargo de la artista local Silvia Gándara, miembro del colectivo LacianArt, con ayuda de los trabajadores municipales.

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