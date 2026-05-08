La exposición 'Plantas y brujería' sale por primera vez de Madrid para recalar en Villablino

La Casa de la Cultura de Villablino estrena el próximo lunes, 11 de mayo, la exposición «Plantas y brujería», que sale por primera vez de Madrid y que se enmarca dentro del proyecto del ayuntamiento lacianiego denominado «La literatura de las brujas y su impacto social», apoyado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura.

La exposición se vio por primera vez en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid en el año 2017, con más de un centenar de objetos y plantas de la Colección Etnobotánica de la universidad, con el objetivo de divulgar la botánica y el importante papel que desempeñaron ciertas plantas en los ritos, pócimas y creencias de brujos, brujas, hechiceros, chamanes, curanderos o yerberos en todo el mundo y en todas las culturas, así como en la literatura de las brujas. En ella se habla sobre las hierbas que curan, los aceites y perfumes, los sahumerios y elixires de amor, las plantas alucinógenas, las linternas mágicas, las plantas protectoras y las escobas voladoras.

Ahora llega a Villablino, donde se podrá ver durante los meses de mayo y junio, de 9 a 21 horas de lunes a viernes, en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura, donde estarán, este lunes, las comisarias originales, Isabel Pérez y Estela Seriñá, para participar en su inauguración, a partir de las 12.30 horas.

La muestra ha sido adaptada al municipio y en ella se ha incluido también la «Casa de la Celestina» original, un hueco donde se recrea e interpreta cómo pudo haber sido la cocina de la famosa hechicera, labor que ha corrido a cargo de la artista local Silvia Gándara, miembro del colectivo LacianArt, con ayuda de los trabajadores municipales.