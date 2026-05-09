Grajal de Campos honra a San Miguel Arcángel

Publicado por Acacio Díaz Creado: Actualizado:

Grajal de Campos vive desde este viernes una intensa jornada festiva con motivo de sus fiestas en honor a San Miguel Arcángel, en un ambiente marcado por la tradición, la participación vecinal y la música. Los pasacalles de los Dulzaineros de León, pusieron la nota de alegría a una jornada que continuó con la misa y procesión, y juegos en la explanada del castillo. El chupinazo desde el Ayuntamiento dio paso a la pancetada en la Plaza Mayor, seguida de los conciertos de Diva Dúo y la orquesta Tango, que prolongó la fiesta hasta la madrugada. Las celebraciones continuarán este sábado con un programa repleto de actividades