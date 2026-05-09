Adescas refuerza el apoyo a las mujeres rurales emprendedoras

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León reactivará durante 2026 la Red de Puntos de Apoyo a la Mujer Emprendedora (PAME), una iniciativa destinada a reforzar el emprendimiento femenino en el medio rural y que volverá a desarrollarse a través de los 44 Grupos de Acción Local (GAL) de la Comunidad y las tres Redes de Desarrollo Rural: Princal, Rural Red y Huebra.

Entre los grupos encargados de desarrollar esta iniciativa se encuentra Adescas, que volverá a convertirse en punto de referencia para las mujeres emprendedoras del territorio, ofreciendo apoyo, formación y asesoramiento a quienes quieran poner en marcha un proyecto empresarial o consolidar su actividad.

La reactivación de la Red Pame da continuidad al trabajo desarrollado entre 2021 y 2023 dentro de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural, una etapa que dejó un balance positivo tanto en participación como en resultados. Durante ese periodo, más de 2.500 mujeres participaron en acciones formativas y más de 1.000 emprendedoras recibieron asesoramiento individualizado gracias a las actividades impulsadas desde los Grupos de Acción Local de Castilla y León.

El objetivo de la Red Pame es crear un espacio cercano y accesible en el medio rural donde las mujeres puedan encontrar acompañamiento profesional para desarrollar sus iniciativas empresariales. En este sentido, la experiencia y el conocimiento del territorio por parte de los GAL convierten a entidades como Adescas en piezas clave para acercar estos recursos a las emprendedoras rurales.

La nueva etapa de la Red pondrá el foco especialmente en el apoyo a mujeres vinculadas a los sectores agrario y agroindustrial, considerados estratégicos para el desarrollo económico y social del medio rural. Para ello, la Junta financiará la puesta en marcha de diferentes actuaciones a través del apoyo específico a Adescas y al resto de redes de desarrollo rural.

Entre las actividades previstas figuran acciones formativas, talleres, asesoramiento personalizado en todas las fases del proyecto empresarial y apoyo en la búsqueda de financiación. Además, se organizarán jornadas específicas y campañas de difusión destinadas a dar visibilidad a proyectos impulsados por mujeres rurales y a fomentar nuevas iniciativas emprendedoras.

La Red Pame persigue tres grandes objetivos: visibilizar y empoderar a las mujeres que ya desarrollan su actividad en el medio rural; convertir los sectores agrario y agroindustrial en oportunidades reales de desarrollo profesional y personal para las mujeres; e implicar al colectivo femenino en la dinamización económica y social de los pueblos.

Desde Adescas recuerdan que cualquier mujer rural, empresaria, emprendedora o interesada en iniciar un proyecto puede acudir al punto de apoyo para recibir información.