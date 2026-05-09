La Guardia Civil y el Centro para la Defensa Contra el Fuego organizan una jornada para mejorar la respuesta en la lucha contra los incendios forestales

Guardias civiles y personal de la Junta participan en una jornada para mejorar la respuesta contra incendios en León. Un total de 45 personas, entre guardias civiles y personal de la Junta, ha participado en una jornada organizada por la Comandancia de León y el Centro para la Defensa Contra el Fuego con el objetivo de mejorar la respuesta en la lucha contra los incendios forestales en la provincia. ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN SOCIEDAD GUARDIA CIVILGUARDIA CIVIL

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Comandancia de la Guardia Civil de León y el Centro para la Defensa Contra el Fuego organizaron una jornada de formación para mejorar la respuesta en la lucha contra los incendios forestales en la provincia, a la que asistieron 45 personas, entre agentes de la Benemérita y personal de la Junta.

El evento tuvo lugar en el Centro para la Defensa Contra el Fuego, ubicado en la capital leonesa, con el objetivo de intercambiar conocimientos sobre las misiones, procedimientos y formas de actuar de los distintos organismos que participan en la extinción de los incendios forestales y mejorar la respuesta ante estos sucesos.

Durante la formación se trató de buscar sinergias conjuntas y hubo un intercambio de experiencias extraídas de los trabajos realizados anteriormente en la extinción de incendios forestales, en particular, los que asolaron esta provincia durante la época estival del pasado año, que afectaron a 140.000 hectáreas, obligó a evacuar 136 poblaciones y 15.670 personas y otros 49 pueblos 2.511 personas fueron confinados.