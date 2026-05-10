La Junta instala diez señales de tráfico para prevenir el atropello de osos en el municipio de Villablino

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La Junta ha instalado diez señales de aviso por zona de paso de osos en el término municipal de Villablino (León), con el objetivo de mitigar el riesgo de atropellos y garantizar la conservación de esta especie en su hábitat natural.

Concretamente, los paneles se han colocado en la carretera LE-493, en El Villar de Santiago, en la CL-626, en Villaseca de Laciana, Caboalles de Abajo y en el Alto del Puerto de Cerredo, en ña carretera provincial LE-497 en Caboalles de Abajo y en el Alto del Puerto de Leitariegos y en la autonómica CL-631 en Rabanal de Abajo.

Los trabajos de colocación de estas señales, de1,20 por 1,80 metros, se ejecutaron en las últimas semanas y buscan concienciar a los usuarios de estos viales sobre la importancia de extremar las precauciones en los corredores ecológicos donde se ha detectado la presencia de osos.

El pasado septiembre, agentes medioambientales de la Junta y la Patrulla Oso de la Fundación del Patrimonio Natural capturaron y equiparon con un GPS a dos ejemplares de oso pardo en Caboalles de Abajo. Asimismo, durante el pasado verano la Junta instaló trampas para la captura de osos en veinte localizaciones de Alto Sil, cuatro en la Montaña Palentina y dos en Zamora, con las que consiguió equipar con emisores GPS a un total de nueve ejemplares de oso. Todo ello, señalan desde la institución autonómica, evidencia el aumento de población de osos, por lo que se hace necesario avisar al conductor de la presencia de estos animales en la comarca de Laciana.