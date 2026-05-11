Plantas con toque mágico

La Casa de Cultura de Villablino ha inaugurado este lunes la exposición titulada «Plantas y Brujería». Esta muestra tiene como propósito fundamental la divulgación de la botánica, explorando el papel crucial que jugaron diversas plantas en los ritos, pócimas y sistemas de creencias de brujos, curanderos y yerberos. El recorrido no solo abarca diversas culturas del mundo, sino que también analiza la representación de estas prácticas en la literatura especializada sobre el tema.

Cabe destacar que esta exhibición fue presentada originalmente en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid en el año 2017. Su llegada a la capital lacianiega supone un evento significativo, ya que representa la primera ocasión en la que la colección sale de la ciudad de Madrid para ser mostrada en otra localidad.

Una parte de la muestra "Plantas y Brujería", inaugurada este lunes en la Casa de Cultura de Villablino.ARAUJO

Durante el acto de apertura, las comisarias originales de la muestra, Isabel Pérez y Estela Seriñá, detallaron la narrativa de la exposición. El itinerario comienza centrándose en la protección, para luego introducir al visitante en el uso de las plantas medicinales, aceites y perfumes. El recorrido continúa hacia una zona que emula un cementerio, donde se concentran las plantas alucinógenas, y prosigue por un espacio dedicado a las calabazas, culminando en la recreación de la cocina de la Celestina. Este último espacio, uno de los más emblemáticos, ha sido interpretado y diseñado por la artista local Silvia Gándara, integrante del colectivo LacianArt.

Las comisarias enfatizaron que, aunque términos como «bruja» o «hechicera» suelen activar un imaginario mágico en el cerebro, el objetivo real de la muestra es reivindicar el conocimiento empírico. Según explicaron, la verdadera «magia» de estas figuras residía en un conocimiento botánico tan profundo y avanzado para su época que resultaba inexplicable para el resto de la sociedad.

Por su parte, la concejala de Cultura, Mercedes Fisteus, señaló que la llegada de esta exposición es fruto del proyecto municipal «La literatura de las brujas y su impacto social». Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura. La muestra permanecerá abierta al público durante los meses de mayo y junio, en un horario ininterrumpido de 9.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes. El Ayuntamiento organizará actividades de forma paralela.