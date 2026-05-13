Caboalles de Arriba acogerá un taller práctico sobre Inteligencia Artificial para emprendedores y pymes del medio rural

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El espacio de coworking de Caboalles de Arriba acogerá el próximo 21 de mayo el taller “Inteligencia Artificial aplicada para impulsar tu proyecto”, una formación dirigida a personas emprendedoras, pymes y proyectos del medio rural interesados en conocer cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta útil para mejorar su actividad.

La jornada, que se celebrará de 11:00 a 13:00 horas, ofrecerá una aproximación práctica a la Inteligencia Artificial, mostrando aplicaciones reales y herramientas digitales accesibles para facilitar tareas, optimizar procesos y abrir nuevas oportunidades de crecimiento e innovación.

Durante el taller se abordarán diferentes contenidos relacionados con el uso práctico de la IA en el ámbito empresarial y emprendedor, incluyendo casos reales, dinámicas participativas y espacios para resolver dudas y compartir experiencias entre asistentes.

La actividad está organizada en el marco del proyecto DIGIS3 por la Asociación Cuatro Valles, con el objetivo de acercar la digitalización y la innovación al territorio rural y facilitar el acceso a nuevas herramientas tecnológicas a empresas y profesionales.

Desde la organización destacan la importancia de generar este tipo de oportunidades formativas en el medio rural, contribuyendo a reducir brechas tecnológicas y reforzar la competitividad de negocios y proyectos locales.

Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción a través del teléfono 987 58 16 66 o del correo electrónico mar4valles@hotmail.com