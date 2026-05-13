Ocho comunidades digitalizan su riego con 4,7 M€ de inversión

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un total de ocho comunidades de regantes de León están terminando ya de implantar los diferentes dispositivos y sistemas de digitalización y mejora del regadío gracias a la de la primera convocatoria de subvenciones para proyectos Perte de Digitalización del Ciclo del Agua financiados con fondos Next Generation a través del Gobierno de España en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que aportó más de 4,6 millones de euros de subvención a los proyectos.

Concretamente, se trata de las comunidades de regantes del Canal del Páramo, Páramo Medio, Canal Alto de Villares, Canal de Castañón, Canal de Villadangos, Presa Cerrajera, Presa de la Tierra y el Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna. Todas ellas suman casi 37.500 hectáreas de parcelas de cultivo que ahora ya caminan por la senda de la sostenibilidad hídrica y energética.

La mayor parte de estos ocho proyectos se centraron en la creación de una aplicación para tramitación electrónica y portal web, inventarios y sistemas SIG e identificación catastral de parcelario y red de riego, monitorización de humedad en suelo y de agua en retorno a cauces superficiales y apoyo al telecontrol, monitorización y apoyo a la fertirrigación, así como mejora de la eficiencia energética.

Este fue el caso de la Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo, con 1.314.547,63 euros, el Páramo Medio, con 572.292,80 euros, Canal Alto de Villares, con 474.487,46 euros, Canal de Castañón, con 505.325,93 euros, y Presa Cerrajera, con 306.910,51 euros.

Por su parte, a los regantes de la Comunidad de la Presa de la Tierra se les concedieron 160.343,06€ para creación de aplicación de tramitación electrónica y portal web, inventarios y servicios web de sistemas SIG e identificación catastral de parcelario y red de riego, monitorización del contenido de agua en suelo con sensores de humedad y apoyo al telecontrol, monitorización y apoyo a la fertirrigación, además de mejora de la eficiencia energética.

Finalmente, el Sindicato Central de los Barrios de Luna obtuvo 512.672,16 euros para sistemas de telecontrol, monitorización y apoyo a la fertirrigación y eficiencia energética.