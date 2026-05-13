Los mineros de Mina Miura acaban su marcha en Oviedo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los trabajadores de Mina Miura protagonizaron la última etapa de la marcha hasta la Junta General del Principado de Asturias, en Oviedo. Tras varios días de caminata hasta Oviedo, los mineros culminaron la movilización centrada en exigir el abono de las nóminas pendientes, estabilidad laboral y soluciones que permitan garantizar el futuro de la actividad minera. Arropados por un millar de personas a su llegada a la sede, afirmaron que el camino "se nos ha hecho eterno" y mostraron su esperanza de ser escuchados. Tras su reunión con representantes parlamentarios, los mineros fueron recibidos por el presidente Adrián Barbón.

Los trabajadores estuvieron acompañados por los procuradores del PSOE de León, que recordaron que una parte muy importante de la plantilla procede de León, lo que convierte este conflicto en «una cuestión de enorme impacto social y económico para las cuencas mineras de León».