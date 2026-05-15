Vegas (IU) asegura que su grupo rechazará el cierre de la comisión Cerredo si no hay ayudas a las víctimas

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El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies en la Junta General, Xabel Vegas, ha advertido este viernes de que su grupo parlamentario rechazará un "cierre político" de la comisión de investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo si el dictamen no incluye un "itinerario claro" para resarcir económicamente a los supervivientes y familiares de los cinco mineros fallecidos en marzo de 2025.

En una nota de prensa, Vegas ha reiterado que para su formación es "irrenunciable" la asunción de responsabilidades por parte de la Administración del Principado de Asturias. En este sentido, ha avanzado que solo apoyarán el texto final si se garantiza la reparación a las víctimas, insistiendo en que el dictamen debe recoger de forma expresa el "compromiso político" del Gobierno autonómico con las familias.

"No vamos a admitir que se vote el resultado de la comisión y que no esté dilucidado claramente el itinerario de reparación económica", ha señalado el portavoz, quien considera que la administración no puede "atrincherarse" frente a las víctimas ni obligarlas a recurrir a "largos procesos" judiciales para obtener una reparación "justa".

FALLOS EN EL SERVICIO DE MINAS

Desde Convocatoria por Asturies sostienen que la documentación analizada y los testimonios recabados en la sede parlamentaria demuestran la existencia de "fallos relevantes" en el funcionamiento del Servicio de Minas. Según la formación, estas deficiencias permitieron que continuara una actividad peligrosa sin la "reacción pública exigible", lo que obliga a articular una respuesta acorde a la gravedad de la tragedia.

Asimismo, el grupo parlamentario ha defendido que el dictamen incluya un mandato para que el Ejecutivo asturiano abra un canal de interlocución con los afectados "de forma inmediata".