Iberqueso convierte a Valencia de Don Juan en escaparate de la industria láctea

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La V Feria Iberqueso se inauguró este sábado en Valencia de Don Juan, con la presencia de Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, quien destacó la importancia del sector lácteo para la economía y el desarrollo rural de Castilla y León. El acto de apertura puso de relieve cómo este tipo de ferias no solo valorizan productos de alta calidad, sino que también dinamizan la vida social y económica de las localidades que las acogen.

La feria, que se celebra los días 16 y 17 de mayo, reúne a 21 expositores y tiene como región invitada a Menorca, conocida por su famoso queso de Mahón. Durante el fin de semana, visitantes y profesionales podrán disfrutar de degustaciones, talleres, charlas y actividades para todos los públicos, convirtiendo a Iberqueso en un espacio único donde tradición, innovación y pasión por el queso se combinan.

Suárez-Quiñones destacó que el sector lácteo representa el 12% del sector agroalimentario de Castilla y León, generando alrededor de 3.000 millones de euros al año y manteniendo más de 6.100 empleos en cerca de 200 empresas. Además, la Comunidad es líder nacional en la producción de leche de oveja, ocupa el segundo lugar en leche de vaca y el quinto en leche de cabra, lo que evidencia que se trata de un sector estratégico que merece ser protegido y ensalzado.

Dentro de estas cifras, la provincia de León ocupa un lugar destacado. Lidera la producción de leche de vaca en la Comunidad y se sitúa entre las primeras provincias en la producción de leche de oveja y cabra. Asimismo, cuenta con 47 grandes empresas de transformación láctea, entre ellas Lactiber, una de las más importantes de España, y diversas industrias queseras que hacen que Castilla y León se sienta orgullosa de su producción.

El consejero subrayó también la relevancia del sector lácteo para el mundo rural, ya que contribuye a fijar población, generar empleo y riqueza, y fortalecer la cohesión territorial. Además, destacó que la ganadería extensiva desempeña un papel fundamental en la conservación del medio ambiente y en la calidad de la leche, y recordó la existencia de seis Indicaciones Geográficas Protegidas de queso en Castilla y León, entre ellas el queso de Valdeón y el de Oseja de Sajambre.

Valencia de Don Juan, según Suárez-Quiñones, se ha consolidado como un foco de grandes ferias a nivel autonómico, gracias a eventos como la Feria de Febrero, la del Queso, la de Artesanía y la del Vino, lo que refleja «la innovación y el dinamismo de la comarca». Por su parte, el alcalde, José Jiménez, destacó que Iberqueso «reúne la excelencia y la tradición del mundo del queso en un espacio donde productores, expertos y aficionados comparten conocimientos y pasión», consolidando la feria como un referente tanto para profesionales como para visitantes.