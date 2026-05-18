Haciencia y el BOE lo ratifican: estos son los pueblos con rebajas en el IRPF para agricultores y ganaderos

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la orden del Ministerio de Hacienda por la que se reducen los índices de rendimiento neto en el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2025, el denominado sistema de módulos, para agricultores y ganaderos.

En Castilla y León la reducción de la base imponible se estima en 39 millones de euros y beneficia a los aproximadamente 56.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos.

Esta orden recoge la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de minoración de dichos índices y tiene en cuenta los efectos de circunstancias excepcionales adversas que afectaron a la rentabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas durante 2025.

Según ha destacado el Departamento que dirige Luis Planas en un comunicado, determinados sectores se beneficiarán de reducciones específicas, del 50 por ciento en el caso la apicultura, y del 3 por ciento en ovino y caprino tanto para producción de carne como de leche.

Se contemplan también reducciones a nivel autonómico, provincial o municipal en otras producciones, entre las que destacan las aprobadas para los cereales, olivar y viñedo en importantes zonas productoras.

Estas deducciones se suman a la reducción general del 5 por ciento en el rendimiento neto para los aproximadamente 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos.

El Ministerio estima que el conjunto de las reducciones contempladas en la orden supone una rebaja de la base imponible del IRPF del orden de 825 millones de euros.

Estas reducciones reflejan las situaciones de adversidad climática del año 2025, entre las que han destacado altas temperaturas, heladas, pedriscos, vientos, precipitaciones extremas y la sucesión de incendios forestales del verano.

Adicionalmente, el Ministerio ha recordado que los agricultores y ganaderos pueden beneficiarse de otras deducciones, como el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros, que representen más del 50 por ciento del importe de los consumidos. El índice único para todos los sectores ganaderos es del 0,5.

También se aplica un coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego, con una reducción de un 25% del rendimiento neto extensible a todos los regadíos y no sólo a los de consumo eléctrico estacional.

Igualmente se mantiene la exención del impuesto del IRPF para el cobro de los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC).

Las reducciones de los índices de rendimiento neto establecidas con carácter nacional para la declaración de la renta 2025 son las siguientes: ovino y caprino de carne de 0,13 a 0,09; ovino y caprino de leche, de 0,26 a 0,18, y apicultura, de 0,26 a 0,13.

Además, se efectuaron reducciones adicionales en determinadas zonas y cultivos a nivel municipal: cereales en 392 municipios: 12 en Ávila, 106 en Burgos, 9 en León, 64 en Palencia, 17 en Salamanca, 34 en Segovia, 63 en Soria, 63 en Valladolid y 24 en Zamora.

Forrajes en 93 municipios: 7 en Burgos, 4 León, 2 en Soria, 40 en Valladolid, 4 en Zamora y 36 en Palencia; frutos secos en dos municipios: 1 de Burgos y 1 de Zamora; frutos no cítricos: Cereza 4 municipios: 2 de Avila, 1 de Salamanca y 1 de Soria; productos hortícolas en 16 municipios: 1 de Burgos, 2 de Segovia, 3 de Salamanca, 4 de Soria, 3 de Zamora y 3 de Valladolid; productos hortícolas: Ajo en 24 municipios: 4 de Segovia, 1 de Salamanca, 18 de Valladolid y 1 de Zamora; remolacha azucarera en 11 municipios: 1 en Ávila, 1 en Burgos, 1 en León, 1 en Palencia, 1 en Salamanca, 1 en Soria, 4 en Valladolid y 1 en Zamora.

Uva para vino con D.O. en 44 municipios: 24 Burgos, 2 León, 4 Segovia, 1 Soria y 12 Valladolid y 1 Zamora.