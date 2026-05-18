Los mineros de Mina Miura piden mediación al PSCyL en Villablino

Los cuatro mineros de la explotación asturiana Mina Miura que llevaron a cabo un encierro de quince días en la citada explotación para luego marchar a pie hasta Oviedo, recorriendo 160 kilómetros, han sido recibidos en Villablino por el alcalde del municipio, Mario Rivas, junto con el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, la vicesecretaria general del partido autonómico, Nuria Rubio, y el secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi.

Según explicó el representante de los mineros, José María Pérez, se les adeuda un total de 13 nóminas, y «curiosamente no hay solución a corto plazo», matizó, a la vez que recordó que se celebrará un juicio el próximo día 5 de junio, mientras que los trabajadores «irán al paro y cobrarán del Fogasa». Sin embargo, este trabajador manifestó que esta lucha no se trata de cobrar, sino de «buscar futuro y poblar unas zonas que están despobladas».

Por su parte, Luis Tudanca señaló que estos mineros «buscan lo que es suyo», recordando que la situación afecta a una explotación asturiana pero que cuenta con trabajadores leoneses dentro de su plantilla, teniendo que «dejar atrás las limitaciones administrativas». Y aludió a la pérdida de población que ha sufrido Villablino con el fin de la minería y también a la obligación que tienen los mineros de esa zona de buscar trabajo en Asturias «ante el declive de su territorio».

Además, cargó contra Mañueco, «que está encantado de conocerse», señalando que cada vez se acerca más a la línea de Vox e ignorando los problemas que hay en su comunidad: «es la situación de toda una provincia que languidece por la falta de compromiso de la administración autonómica», matizando que «aplaude los resultados electorales de Andalucía pero que ignora la realidad de una región como León y de otras zonas de Castilla y León», ha agregado.

Asimismo, el regidor lacianiego señaló que «no podemos hacer como si esto no fuera con nosotros» porque «gente de nuestra tierra tiene que trasladarse a una comunidad vecina para labrarse un futuro o para dar de comer a sus hijos» ante la falta de oportunidades, a la vez que recuerda que «es incomprensible que se esté dando esta circunstancia en pleno siglo XXI».

En esta línea también se ha expresado Javier Alfonso Cendón, quien ha considerado que estos mineros «no defienden ningún privilegio», sino que buscan cobrar su salario y que se respeten sus derechos.

Para finalizar, el sindicalista José Luis Alperi explicó que es una situación que afecta a vecinos de la provincia de León y por eso «se ha pedido al Partido Socialista de la Comunidad de Castilla y León que nos dieran la oportunidad de trasladarle la problemática». Si bien, señaló que con el Principado de Asturias «se está luchando» para que minas que son competitivas y pueden generar empleo «puedan salir adelante y construir el proyecto vital a personas jóvenes», siendo la idea que plantearán en sucesivas reuniones en los ámbitos que consideren oportunos.