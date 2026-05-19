Casi cuarenta sirenas avisarán a los pueblos de León amenazados por la rotura de las presas

Publicado por M. Rabanillo León Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) espera que las obras previstas para la implantación de los planes de emergencia de las diferentes presas de la cuenca en León que aún no lo tienen estén acabadas a finales de 2027. Se trata de una serie de actuaciones que en la parte leonesa afecta a las estructuras de los embalses de Barrios de Luna, Selga de Ordás, Villameca, Valdesamario, Juan Benet, en el pantano del Porma, y Riaño y de las que se encargará la UTE SICE-ALVAC. La implantación de los planes de emergencia se regula en un real decreto del 2021, que aprobó las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses.

El proyecto contempla el sistema de aviso a la población, que consistirá en la instalación de un sistema de alarmas constituido por un conjunto de sirenas que serán colocadas estratégicamente en los pueblos afectados. Las ubicaciones de estas señales sonoras se han elegido según los estudios de sonido correspondientes de cada entorno de la presa, dentro de la zona de la primera media hora de inundación debido a la rotura de las infraestructuras. El dispositivo consiste en un mástil de 11 metros de altura en cuyo extremo superior se colocarán las sirenas, alimentadas por paneles solares y un sistema de baterías. En todos los casos se colocará una de las sirenas en las inmediaciones de la propia presa.

Divulgación

Los planes de emergencia también incorporan un programa de divulgación a la población afectada en esta primera media hora de inundación y a las autoridades municipales en el ratio que entra dentro de las primeras dos horas.

En el entorno de la presa de Riaño se instalarán doce sirenas, ocho de ellas ubicadas en los municipios Crémenes, dos en Cistierna y otras dos en Sabero. En concreto, estarán en los pueblos de Las Salas, Valbuena de Roblo, Crémenes, Villayandre, Valdoré, Verdiago, Aleje, Santa Olaja de la Varga, en Cistierna y en Sabero.

En la presa Juan Benet (Porma), son diez sirenas que se ubicarán en los municipios de Boñar y Vegaquemada repartidos en los pueblos de Boñar, Cerededo, La Mata de la Riba, La Losilla, Vegaquemada y Palazuelo de Boñar.

Para el embalse de Barrios de Luna está prevista la instalación de siete dispositivos que estarán distribuidos entre el municipio de Los Barrios de Luna , Soto y Amío y Carrocera. Los pueblos son Irede de Luna, Mora de Luna, Vega de Caballeros, Garaño, La Magdalena y Soto y Amío.

En el caso de Villameca son tres las sirenas que se ubicarán en los municipios de Quintana del Castillo y Villamejil. Solo una de ellas se ubicará en un núcleo de población, concretamente en Sueros de Cepeda. En la presa de Selga de Ordás se ubicarán en Rioseco de Tapia, Tapia de la Ribera y Santibáñez de Ordás. Finalmente, en el caso de la presa de Valdesamario, la sirena se ubicará en Ponjos.

En los respectivos planes de emergencia se incluye la construcción también en cada una de las presas de una sala de emergencia que servirá de puesto de mando y que deberá contar con la disposición de unas comunicaciones adecuadas, así como un sistema de comunicaciones redundante que comunique organismos y dependencias.

Con la puesta en marcha de estos planes, CHD pretende garantizar la homogeneidad de dispositivos de toda la cuenca asegurando la efectividad de las comunicaciones, de la operatividad y, en definitiva, de la gestión de una eventual situación de emergencia.