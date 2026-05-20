Un camionero de 60 años resulta herido tras volcar su vehículo cargado de madera en Ambasaguas

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un camionero de unos 60 años de edad ha resultado herido a primera hora de esta tarde tras sufrir una salida de vía y el posterior vuelco de su vehículo en el término municipal de Ambasaguas. El camión implicado en el siniestro transportaba una carga de madera en el momento del accidente.

La sala de operaciones del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió la alerta a las 15:13 horas, informando del percance ocurrido exactamente en el kilómetro 20 de la carretera CL-624. De inmediato, se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico para que se desplazara hasta el lugar de los hechos y controlara la seguridad de la vía.

Una vez personados en el punto del accidente, los agentes de la Guardia Civil comprobaron el estado del conductor y solicitaron asistencia sanitaria urgente, al constatar que el hombre presentaba diversas heridas en la cara. Tras este requerimiento, el 112 pasó el aviso a Sacyl, que envió rápidamente un recurso médico a la zona para atender a la víctima.