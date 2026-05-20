La Fundación Cultura Minera dona dos toneladas de material para la recuperación de la Mina Escuela de La Robla

Los mineros de Sangre Minera rehabilitan y enseñan la antigua mina escuela de La Robla convertida en museo, junto a sus hijos e hijas.ANGELOPEZ

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El Instituto de Estudios de la Montaña Central Sangre Minera y Centro de Formación Profesional de La Robla (León) recibieron en las últimas horas una importante donación de material minero por parte de la Fundación Cultura Minera, que preside el empresario berciano Manuel Lamelas Viloria. La entidad agradece “esta muestra de compromiso con la conservación y puesta en valor del patrimonio industrial y minero de la provincia de León”.

La colaboración se materializa con la entrega de más de material histórico y técnico relacionado con la minería como vagones, mesillas para el transporte y diferentes cuadros de sostenimiento; elementos de gran valor tanto patrimonial como didáctico. Todos los elementos serán instalados en la Mina Escuela de La Robla, un proyecto impulsado por el Instituto Sangre Minera y en el que, desde hace tres años, antiguos mineros de la Montaña Central Leonesa y el Centro FP Virgen del Buen Suceso trabajan de manera altruista en labores de rehabilitación y recuperación.

Gracias al esfuerzo constante de estos profesionales, el proyecto se encuentra actualmente en un avanzado estado de desarrollo, consolidándose como un referente para la conservación de la memoria minera de la comarca, destacan sus responsables.

El Instituto Sangre Minera quiere destacar la labor de Roberto Matías y Florencio Fernández de la empresa AiteminLe, cuya mediación y apoyo han sido fundamentales para hacer posible esta donación. "El orgullo y patrimonio minero se mantiene gracias a gente como el señor Viloria y Florencio, gente que lleva Sangre Minera y actúan” comenta Javier de la Viuda, presidente de Sangre Minera.