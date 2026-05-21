Tierra de Campos destina 600.000 euros para apoyo a emprendedores

El pueblo de Valderas en la región de Tierra de Campos, España. Esta región de vastos horizontes y campos de cultivo de cereales se extiende a lo largo de cuatro provincias del centro y noroeste de EspañaGetty Images

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tierra de Campos contará con una nueva línea de ayudas dotada con 600.000 euros para apoyar la puesta en marcha de 40 nuevos proyectos emprendedores en las provincias de León, Palencia, Valladolid y Zamora, según autorizó ayer jueves el Consejo de Gobierno.

La aportación, canalizada a través de la Consejería de Economía y Hacienda, se destinará a la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León (Fafecyl), que gestionará subvenciones de 15.000 euros para cada emprendedor dentro del Plan Territorial de Fomento de Tierra de Campos.

Esta partida de 600.000 euros se suma a los 1,105 millones que ya fueron aprobados en octubre de 2024 para esta misma fundación, financiación que permitió conceder ayudas a 66 emprendedores de las cuatro provincias, además de impulsar una plataforma web y una estrategia turística para Tierra de Campos. Asimismo, la Junta destinó otro millón de euros para nuevos emprendedores dentro del Plan Socioeconómico de La Raya en las provincias de Salamanca y Zamora.

Este plan está dirigido a generar actividad económica y empleo y tiene como reto principal favorecer el desarrollo y el crecimiento industrial de estos territorios, y «la calidad de vida» de sus habitantes y que sea elegido por otras personas para vivir, tal y como aseguró la Junta de Castilla y León.