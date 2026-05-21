Morán dice ahora que ya remitió los datos del lobo a Bruselas en 2025

Publicado por Redacción A Coruña Creado: Actualizado:

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, aseguró este jueves que el Gobierno remitió en agosto de 2025 a la Comisión Europea los datos sobre el estado de conservación del lobo ibérico y reclamó ahora a las comunidades autónomas que actualicen esa información tras el impacto de los incendios forestales y los controles poblacionales realizados posteriormente.

Morán respondió así a las catorce comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, que han anunciado acciones judiciales contra el Ejecutivo central por considerar que no se había enviado a Bruselas el informe obligatorio sobre conservación del lobo.

El secretario de Estado explicó que los datos sí fueron entregados, aunque reconoció que todavía no se han adaptado al modelo de informe sexenal exigido por la Comisión Europea debido a discrepancias entre las interpretaciones científicas y las realizadas por algunas autonomías.