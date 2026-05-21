La UE obliga desde hoy a endurecer las penas por delitos ambientales

Archivo - Un bombero observa el incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España).Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Publicado por Redacción Bruselas Creado: Actualizado:

La Unión Europea obliga desde este jueves a los Estados miembros a adaptar sus leyes nacionales a la nueva directiva penal ambiental, que amplía la lista de delitos contra el medioambiente y prevé penas de hasta diez años de cárcel para las infracciones graves que causen la muerte de una persona.

Ante el aumento de actividades ilícitas consideradas altamente lucrativas y frecuentemente vinculadas al crimen organizado, la Directiva sobre Delitos Ambientales (2024/1203), que fue aprobada en abril de 2024 y sustituye a las anteriores normas europeas sobre criminalidad ambiental, busca reforzar la protección del medioambiente mediante el derecho penal.

La normativa amplía de forma significativa la lista de conductas consideradas delitos ambientales en la UE.

Entre las nuevas categorías figuran el reciclaje ilegal de barcos, la extracción ilegal de agua, las infracciones graves relacionadas con sustancias químicas y mercurio, los delitos vinculados a gases fluorados de efecto invernadero o especies invasoras y el comercio ilegal de madera.

Otros delitos graves

También incorpora infracciones graves relacionadas con la contaminación provocada por buques y daños sustanciales a ecosistemas protegidos y obliga asimismo a endurecer las penas cuando las infracciones provoquen daños especialmente graves al entorno.

La nueva legislación comunitaria introduce asimismo el concepto de «delito cualificado» para los casos que causen una destrucción «generalizada y sustancial» o daños «duraderos» al medioambiente. Aunque el Parlamento Europeo había reclamado incluir explícitamente el concepto de «ecocidio», la norma finalmente no utiliza ese términ, pero sí «delitos cualificados».