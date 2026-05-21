Brugos de Fenar homenajea a las brigadas forestales con una talla de madera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta Vecinal de Brugos de Fenar ha entregado este jueves una talla de madera a la Delegación Territorial de la Junta en León como homenaje al Operativo de Incendios de la Junta de Castilla y León y, en especial, a las brigadas forestales del Servicio Territorial de Medio Ambiente por su trabajo diario.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, acompañado por representantes del Servicio Territorial de Medio Ambiente, ha recepcionado la obra en un acto celebrado este jueves.

El presidente de esta pedanía, perteneciente al municipio de La Robla, Raúl Castro, destacó que el obsequio pretende reconocer «la labor diaria» que desempeñan las brigadas forestales en la protección del medio natural y en la lucha contra los incendios.

La escultura, realizada con motosierra por el artista gallego Eugenio Linares, permanecerá expuesta temporalmente en el hall de la Delegación Territorial antes de ser trasladada de forma permanente al Centro para la Defensa del Fuego.