La Junta destina 6,5 M€ a mejorar montes de utilidad pública de León

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La Delegación Territorial de León ha informado de la aprobación del Plan de Mejoras 2026, que contará con una inversión total de 6.510.941,31 euros para actuaciones en los Montes de Utilidad Pública (MUP) de la provincia.

La Comisión Territorial de Mejoras, presidida por el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha dado luz verde a diferentes actuaciones forestales reguladas por el Decreto 23/2018, con el objetivo de impulsar la conservación y mejora de los montes catalogados de utilidad pública.

Entre las principales inversiones destacan los trabajos de conservación de infraestructuras en 143 montes, con una dotación de 1.577.562,01 euros; la mejora de pastizales en 43 montes, con 255.124,19 euros; y tratamientos silvícolas en 18 montes, con una inversión de 203.807,87 euros. El resto del presupuesto se destinará a otras actuaciones específicas en distintos montes de la provincia.

Además, la Comisión ha aprobado una propuesta de gasto adicional de 2.447.640,89 euros para actuaciones de interés forestal, centradas especialmente en la prevención de incendios forestales mediante el mantenimiento y mejora de infraestructuras y tratamientos silvícolas en zonas prioritarias.

Según explicó Eduardo Diego, parte de esta inversión también se destinará a la mejora de aplicaciones informáticas vinculadas a los aprovechamientos forestales, la rectificación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública para corregir límites y actuaciones para el control de plagas y enfermedades forestales, con el objetivo de avanzar hacia una gestión más eficiente de los montes.

En la reunión participaron representantes de las entidades locales propietarias de los Montes de Utilidad Pública, así como técnicos del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León y su jefe de servicio, Jesús Méndez. Durante la sesión también se aprobaron los gastos ejecutados en 2025 con cargo al Fondo de Mejoras, que ascendieron a 1.340.777,71 euros.

El delegado territorial recordó que Castilla y León cuenta con 3.543 montes de utilidad pública, de los cuales cerca de 1.000 se encuentran en la provincia de León, lo que supone el 28% de la superficie forestal de la Comunidad.

La gestión y financiación de estas mejoras forestales se regula a través de la Ley de Montes y de la normativa autonómica desarrollada por la Junta de Castilla y León mediante la Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León y el Decreto 23/2018 sobre el Fondo de Mejoras y las Comisiones Territoriales de Mejoras.