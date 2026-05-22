La Bañeza destina 80.000 € a asfaltar la zona polideportiva

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa avanzando en su plan de modernización y mejora de las infraestructuras urbanas con una nueva actuación centrada en la zona polideportiva de la ciudad. El Consistorio afrontará en los próximos días una importante renovación del pavimento y asfaltado de todo este entorno, con una inversión que alcanzará los 80.000 euros.

Estas obras se enmarcan dentro del amplio programa de actuaciones que el Ayuntamiento viene desarrollando en diferentes puntos de la ciudad para la reestructuración y mejora de los suelos urbanos, así como de canalizaciones, aceras y otros elementos constructivos de las vías bañezanas. El esfuerzo inversor que está realizando el Consistorio responde al compromiso de seguir modernizando los espacios públicos y mejorando los servicios e infraestructuras para todos los ciudadanos.

Con esta nueva inversión de 80.000 euros, el Ayuntamiento incrementa su participación en la renovación integral de las calles y espacios públicos, apostando por actuaciones que permitan mejorar tanto la funcionalidad como la imagen urbana de la ciudad.