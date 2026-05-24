La DO León llevará nueve bodegas a Winemad, la feria que impulsa a Madrid como gran capital del vino

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Nueve bodegas, que aportarán en cada caso tres referencias de sus vinos, representarán desde el próximo miércoles a la Denominación de Origen León en la primera edición de la monográfica Winemad.

Con su asistencia a Madrid, el Consejo Regulador, promotor de esta iniciativa que además financia íntegramente, cierra un ciclo de intensa participación en grandes ferias nacionales e internacionales en el primer semestre del año: Fitur, Madrid Fusión, Barcelona Wine Week y Gourmets.

Pardevalles, Tampesta-Andrés Marcos y Vile (las tres de Valdevimbre), Margón (Pajares de los Oteros), Gordonzello (Gordoncillo), Pincerna y Petra Merino (ambas de Grajal de Campos), Noelia de Paz-La Osa Vinos (Ardón) y Belote (Roales de Campos) presentarán en el stand 650 de la DO León, en el pabellón 5 de Ifema, sus vinos blancos de la variedad Albarín y rosados y tintos de Prieto Picudo y Mencía, mayoritariamente, aunque no sólo, de la excelente añada 2025.

International Wine Fair es una feria internacional dedicada al sector vitivinícola que reunirá en la capital del país a bodegas, distribuidores, importadores y compradores profesionales procedentes de distintos mercados internacionales. Y también medios de comunicación. Se celebrará, como tres de esas cuatro grandes citas anteriores, dentro del recinto ferial de Ifema Madrid, consolidando a la ciudad como un enclave estratégico para el desarrollo de encuentros profesionales de alcance global.

Durante tres jornadas, la feria ofrecerá un espacio diseñado para impulsar oportunidades de negocio en el sector del vino. Bodegas y empresas podrán presentar sus productos, establecer contactos comerciales y mantener reuniones profesionales con comerciales internacionales con capacidad real de compra.

Además del enfoque comercial, Winemad contará con un programa de actividades que se desarrollará paralelamente y que incluirá catas, presentaciones, encuentros estrictamente profesionales y espacios dedicados a explorar las tendencias actuales del mercado vitivinícola.

Con vocación internacional, la feria nace con el objetivo de impulsar la proyección del vino en los mercados globales y favorecer nuevas oportunidades de crecimiento para bodegas y empresas del sector.

La elección de Madrid como sede responde a su posición estratégica como hub internacional, su conectividad y su consolidada experiencia en la organización de grandes eventos profesionales.