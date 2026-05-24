Un único acertante de León se lleva el premio de Primera Categoría de la Bonoloto

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

El sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 23 de mayo, ha dejado un premio de 351.435,84 euros a un acertante de Primera Categoría (seis aciertos) en Villablino (León), según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el único boleto acertante de esta categoría se ha validado en el Despacho Receptor número 45.465 de Villablino, situado en avenida de Laciana, 44.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado 23 de mayo ha estado formada por los números 25, 02, 04, 21, 42 y 12. El número complementario es el 5 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.161.2052 euros.