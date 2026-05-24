Asturias baraja quemar 150.000 tn de basura en la cementera de La Robla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La gestión de residuos procedentes de Asturias podría tener impacto en la provincia de León. Según ha informado el periódico La Nueva España, el combustible sólido recuperado (CSR) generado por el Consorcio para la Gestión de Residuos de Asturias (Cogersa) podría tener como uno de sus posibles destinos la cementera de La Robla.

Este material, obtenido a partir del tratamiento de la fracción resto de los residuos urbanos, es uno de los subproductos de la denominada Plantona, la planta de tratamiento que fue inaugurada en 2024 y que actualmente se encuentra paralizada. El CSR puede utilizarse como combustible alternativo en procesos industriales, especialmente en la industria cementera.

La opción de trasladar parte de este material a instalaciones fuera de Asturias surge ante la falta de una solución definitiva para la gestión de este tipo de residuos en la comunidad autónoma, donde todavía no se ha cerrado un modelo estable para su tratamiento.

En este contexto, la cementera de La Robla y propiedad de Tudela Veguín aparece como una de las alternativas en estudio, según el periódico asturiano, ya que cuenta con experiencia en el uso de combustibles derivados de residuos en sus hornos de producción.

No obstante, según la información publicada, se trata de una posibilidad aún en fase de análisis y no existe una decisión definitiva al respecto. Cualquier eventual traslado requeriría además un proceso de licitación pública por parte de Cogersa, al que podrían concurrir distintas empresas.

La posible salida hacia instalaciones leonesas se enmarca en un contexto de debate más amplio sobre el futuro del modelo de gestión de residuos en Asturias.