Un joven herido tras chocar su vehículo contra un animal en la LE-133 a la altura de Quintana y Congosto

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un joven de unos 25 años ha resultado herido a primera hora de esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera LE-133, dentro del término municipal de Quintana y Congosto, León. El siniestro se produjo minutos antes de las siete y cuarto de la mañana, concretamente a las 07.13 horas, en el kilómetro 23 de la mencionada vía, cuando el turismo en el que viajaba el afectado colisionó contra un animal que irrumpió en la calzada.

Tras recibir la alerta del impacto, el centro de emergencias coordinó de inmediato el protocolo de actuación avisando a la Guardia Civil de Tráfico de León y a la Gerencia de Emergencias Sanitarias de Sacyl, encargada de movilizar la asistencia médica necesaria para atender al conductor en el lugar de los hechos.