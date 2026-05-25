Dos personas mayores resultan heridas tras salirse de la vía en la AP-66 a la altura de Carrocera

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un aparatoso accidente de tráfico se ha registrado a primera hora de esta tarde en la autopista AP-66, concretamente a la altura del municipio leonés de Carrocera. Los servicios de emergencia recibieron la alerta a las 16:04 horas, informando de la salida de vía de un turismo cuando circulaba a la altura del kilómetro 113 de la citada autopista, en sentido León. A consecuencia del impacto, el vehículo terminó encajado en la mediana de la calzada.

A pesar de la espectacularidad del siniestro, los dos ocupantes del turismo, un varón y una mujer de avanzada edad, lograron salvar la vida. Ambos se encontraban conscientes tras el choque y consiguieron salir del interior del habitáculo por su propio pie antes de la llegada de las asistencias, lo que evitó que tuvieran que intervenir los equipos de excarcelación.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron de inmediato patrullas de la Guardia Civil de Tráfico para regular la circulación y asegurar la zona. Asimismo, el centro de emergencias dio aviso a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico y al personal sanitario del centro de salud de La Magdalena para atender a los heridos en el mismo punto del percance.