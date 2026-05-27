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El recinto ferial de Villablino acoge este fin de semana la subasta nacional de Asturiana de los Valles, que se hace por segunda vez en la localidad, en una de las cuatro de esta raza, la más extendida en el municipio. Se presentarán 13 sementales procedentes del Centro de Testaje de la Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de la Raza Asturiana de los Valles, y se hará tanto en modalidad presencial como online.

El programa del sábado comienza a las 10 horas con la entrada de los animales que estarán expuestos hasta el momento de la subasta. A las 18 horas habrá una mesa redonda titulada ‘Razas autóctonas: el valor de un patrimonio de todos’, donde se hablará de la ganadería extensiva, la conservación del paisaje, la importancia de los productos de cercanía y la valorización del territorio.

Además, se pondrá en valor el trabajo de las asociaciones de criadores y ganaderos en materia de selección genética, conservación de las razas y mejora del sistema productivo. Para finalizar ese día, a las 20 horas, habrá una degustación de carne autóctona. El domingo la subasta de los animales, en su doble modalidad presencial y online, comenzará a las 12 horas.