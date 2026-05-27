El PSOE de Astorga denuncia la falta de una excavación integral en la necrópolis romana hallada en el solar de Mercadona

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El Partido Socialista de Astorga, en la provincia de León, denunció hoy la “falta de implicación” de la Junta de Castilla y León y del Servicio Territorial de Patrimonio ante los “importantes” hallazgos arqueológicos aparecidos en el solar donde se construye el nuevo edificio de Mercadona, en la avenida Madrid-Coruña de Astorga, donde lamentaron la falta de una excavación integral.

Los socialistas recordaron que el descubrimiento, producido en julio de 2025 durante las obras, comenzó con la aparición de un sarcófago romano en una zona vinculada históricamente a la Vía Nova, una de las principales calzadas romanas del noroeste peninsular. Ante la existencia previa de referencias sobre hallazgos funerarios en el entorno, el servicio arqueológico municipal trasladó a Patrimonio la probabilidad de que el hallazgo formase parte de una necrópolis romana.

Sin embargo, según advirtió el grupo municipal socialista, “a pesar de los continuos hallazgos registrados durante las excavaciones y de que desde octubre pasado ya se tendría constancia de la existencia efectiva de la necrópolis”, la Junta “no ha impulsado una excavación integral que permita documentar y recuperar el conjunto del enclave arqueológico”.

Por este motivo, el PSOE de Astorga solicitó “una excavación con la extensión que fuese precisa para no dejar enterrados, sin inventariar o rescatar los enterramientos en este tramo de la Vía Nova”, al considerar que el descubrimiento “constituiría el hallazgo patrimonial romano más importante en los últimos tiempos en la provincia de León y, por extensión, relevante para la Península Ibérica”.

Asimismo, los socialistas aseguraron que no les consta que la Junta se haya implicado en colaborar con la empresa para rescatar los posibles enterramientos que haya en el solar de la Vía Nova y consideraron “especialmente grave” que puedan quedar restos sin estudiar ni documentar. “De dejar enterradas sepulturas, sería uno de los hurtos patrimoniales, en cuanto a posible conocimiento, turísticos y documentales, más graves para el presente y futuro de Astorga”, insistieron.

Los socialistas también recordaron que Astorga fue capital del Convento Jurídico Asturicense y uno de los principales centros administrativos y de comunicaciones del noroeste romano, por lo que consideraron “imprescindible” que la Junta actúe “con responsabilidad” para preservar adecuadamente este patrimonio histórico.