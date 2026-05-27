Un hombre de 60 años resulta herido tras chocar su coche contra un muro en Vilecha

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un hombre de unos 60 años de edad ha resultado herido esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico en la localidad de Vilecha, perteneciente al término municipal de Onzonilla. El suceso se ha producido a las 17:50 horas, momento en el que varios testigos han alertado a los servicios de emergencia sobre la salida de vía de un turismo que ha terminado impactando violentamente contra un muro.

El siniestro ha tenido lugar en plena Plaza Cátedra de San Pedro, donde el vehículo ha quedado encastrado. Según los primeros informes de las personas que acudieron a auxiliar al conductor en un primer momento, la víctima se encontraba consciente pero visiblemente aturdida, presentando además una hemorragia nasal como consecuencia del fuerte impacto.

La sala del centro de emergencias ha dado aviso inmediato a la Guardia Civil de Tráfico para controlar la circulación en la zona y realizar el atestado correspondiente. Asimismo, se ha alertado a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que ha movilizado una ambulancia hasta el lugar de los hechos para atender al varón y valorar su traslado a un centro hospitalario.