Villamañán busca terrenos para levantar nuevas viviendas sociales

El Ayuntamiento de Villamañán ha iniciado el procedimiento para adquirir un solar urbano destinado a la construcción de viviendas sociales con un presupuesto máximo de 129.880 euros. La medida busca responder a la creciente demanda de vivienda asequible existente en el municipio, especialmente entre jóvenes, familias con recursos limitados y colectivos vulnerables.

La iniciativa forma parte de la estrategia municipal orientada a favorecer la cohesión social y contribuir a fijar población en el medio rural. Según recoge la documentación municipal, la actual oferta de vivienda pública resulta insuficiente para atender las necesidades existentes, una situación que repercute directamente en las posibilidades de asentamiento de nuevos vecinos y en la estabilidad demográfica del municipio.

El Ayuntamiento considera que la adquisición de terrenos para promover vivienda social constituye una inversión «socialmente necesaria» y plantea desarrollar el proyecto mediante colaboración institucional con la Junta de Castilla y León y la Diputación de León.

El solar deberá estar ubicado dentro del término municipal de Villamañán y reunir la condición de suelo urbano consolidado y solar edificable, sin construcciones ni cargas. Además, tendrá que contar con una superficie mínima de 1.000 metros cuadrados y máxima de 2.000, permitiendo levantar al menos ocho viviendas unifamiliares, ya sean aisladas, pareadas o adosadas.

Las futuras viviendas deberán disponer de un frente mínimo de fachada de siete metros y una superficie construida mínima de 100 metros cuadrados por unidad. El Consistorio también exige que los terrenos tengan una geometría regular, escasa pendiente y que no requieran desarrollos urbanísticos previos, como estudios de detalle o planes especiales, para facilitar una ejecución más rápida de la promoción residencial.

La adquisición se realizará mediante concurso público y las ofertas deberán presentarse de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. El procedimiento permanecerá abierto durante 15 días naturales desde la publicación del anuncio de licitación.

El precio máximo fijado por el Ayuntamiento se establece en 64,94 euros por metro cuadrado, de acuerdo con la valoración técnica incorporada al expediente de licitación.