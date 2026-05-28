El PP de Villablino denuncia la doble moral del PSOE con los mineros de Laciana

Trabajadores encerrados en la Mina Miura con los chalecos de la Junta Vecinal de Caboalles de AbajoDL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Villablino ha denunciado este miércoles la “incoherencia” y la “doble vara de medir” del PSOE en relación con los trabajadores y las familias mineras de Laciana.

Desde el PP recuerdan que hace apenas unos días dirigentes del PSOE de Castilla y León, encabezados por Carlos Martínez y acompañados por procuradores socialistas lacianiegos, participaban en Villablino en actos y movilizaciones de apoyo a los trabajadores de Mina Miura afectados por el impago de salarios.

“Todo trabajador tiene derecho a cobrar el salario correspondiente a su trabajo y esas reivindicaciones son absolutamente legítimas”, señalan los populares.

Sin embargo, desde el PP consideran “incomprensible” que, mientras el PSOE se moviliza públicamente en Laciana por esta causa, el PSOE asturiano votase en contra de una iniciativa respaldada por el resto de grupos de la Junta General del Principado —PP, VOX, IU y Foro Asturias— para impulsar ayudas y anticipos dirigidos a las familias de los mineros fallecidos en el accidente de Cerredo, así como a los trabajadores heridos en los siniestros de 2022 y 2025.

“Resulta difícil entender cómo el PSOE puede encabezar manifestaciones en Villablino mientras sus compañeros en Asturias rechazan ayudas para familias mineras leonesas que han sufrido tragedias irreparables”, afirman.

Por ello, el PP de Villablino pregunta públicamente al alcalde y a los concejales socialistas del municipio si comparten la postura mantenida por el PSOE asturiano y si consideran razonable votar en contra de este tipo de ayudas destinadas a familias directamente afectadas por los accidentes mineros de Cerredo.

Los populares lamentan además que “una vez más se intente utilizar políticamente el sufrimiento y las dificultades de las cuencas mineras”, y advierten de que determinadas actitudes “recuerdan a etapas del pasado en las que algunos pretendían patrimonializar la representación de la clase trabajadora mientras daban la espalda a muchos de sus problemas reales”.

El PSOE acusa al PP de utilizar el dolor de las cuencas mineras para alimentar una polémica partidista

El PSOE de Villablino ha respondido este jueves a las declaraciones realizadas por el Partido Popular, al que acusa de tratar de generar una confrontación artificial utilizando situaciones tan delicadas como los accidentes mineros y los problemas que atraviesan actualmente decenas de familias vinculadas a Mina Miura.

El secretario general del PSOE de Laciana y alcalde de Villablino, Mario Rivas, ha lamentado que el PP pretenda convertir el sufrimiento de los trabajadores y de sus familias en un instrumento de confrontación política. “Lo que resulta incomprensible no es que el PSOE apoye a los trabajadores que llevan meses sin cobrar sus salarios; lo que resulta incomprensible es que haya quien intente sacar rédito político de una situación tan dura para muchas familias de Laciana y El Bierzo”, ha señalado.

Rivas ha recordado que el PSOE ha estado presente desde el primer momento junto a los trabajadores de Mina Miura, respaldando sus reivindicaciones para reclamar algo tan básico como el cobro de las nóminas adeudadas y la defensa de sus puestos de trabajo.

“Estuvimos acompañando a los trabajadores durante la Marcha Minera, los recibimos en Villablino y seguiremos defendiendo sus reivindicaciones donde sea necesario porque entendemos perfectamente lo que está en juego para Laciana y para nuestra provincia. Hablar con los trabajadores, escucharles y respaldar sus demandas no es una contradicción; es una obligación para quienes creemos en la defensa del empleo y del territorio”.

El alcalde de Villablino ha lamentado que, por el contrario, “tal y como ha demostrado la historia reciente de las cuencas” “el PP ha preferido demasiadas veces situarse del lado de determinados intereses empresariales y de quienes intentaban debilitar las reivindicaciones de los mineros, actuando más cerca de los esquiroles que de los trabajadores que luchaban por su futuro”.

En este sentido, Mario Rivas ha apuntado el “profundo desconocimiento por parte del PP de la realidad que están atravesando muchas familias mineras de León”. “Hablan mucho de los mineros leoneses, pero ni siquiera son capaces de mencionar la situación que viven actualmente los trabajadores de TYC Narcea, inmersos en un proceso de ERE que afecta de forma directa a decenas de familias de nuestra provincia".

Asimismo, ha rechazado las acusaciones de “doble moral” lanzadas por el PP y ha defendido que el compromiso del PSOE con las familias afectadas por los accidentes mineros ha sido permanente. “Nadie puede dar lecciones al PSOE sobre sensibilidad con las cuencas mineras. Hemos estado con las familias de las víctimas, con los trabajadores heridos y con quienes han sufrido las consecuencias de cada tragedia. Lo hemos hecho con respeto, sin buscar titulares y sin intentar enfrentar a unas familias con otras”, ha subrayado.

El dirigente socialista considera que el PP pretende mezclar debates distintos para ocultar la realidad que viven actualmente muchos trabajadores vinculados a la minería. “Lo que debería preocuparnos a todos es que haya familias que llevan demasiado tiempo soportando incertidumbre económica y laboral. Esa es la cuestión de fondo y ahí es donde deberían centrarse todos los esfuerzos institucionales”, ha manifestado.

Por último, el PSOE de Laciana ha pedido al Partido Popular que abandone la confrontación estéril y contribuya a buscar soluciones reales para las cuencas mineras. “Las familias de Laciana no necesitan polémicas fabricadas ni debates partidistas. Necesitan respuestas, compromiso y altura de miras. Ahí seguirá estando el PSOE, como ha estado siempre”, ha concluido Rivas.