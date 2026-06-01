El municipalismo y la industria avanzan las claves del futuro de la agroalimentación

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El Diario de León inaugura este lunes en su Club de Prensa la sexta edición del Congreso de Agroalimentación, que se desarrollará entre hoy y mañana bajo el título «La innovación o cómo mejorar la rentabilidad del campo». El foro se plantea como un punto de encuentro para analizar los retos que afronta el sector en la provincia.

La sesión matinal comienza con la intervención de Joaquín S. Torné, director de Diario de León, quien se encarga de dar la bienvenida a los asistentes. Inmediatamente después, María González Corral, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, pronuncia la conferencia inaugural del encuentro. En esta primera jornada intervendrán también el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, y el vicepresidente de CEOE Castilla y León, Carlos Magdaleno, con sendas ponencias.

El turno de los debates lo abre la mesa redonda «Ferias y mercados, apoyando a los productores locales», en la que participan el alcalde de Pajares de los Oteros, Julio César Fernández, la alcaldesa de Santa María del Páramo, Alicia Gallego, y Javier Carrera, alcalde de La Bañeza. El bloque de la mañana prosigue con un segundo debate sobre las perspectivas del medio rural titulado «Sector de futuro». En este foro intervienen el alcalde de Boñar, Pepe Villa, el alcalde de Gordoncillo, Urbano Seco, y el alcalde de San Cristóbal de la Polantera, Francisco Manuel Ramos. Ambas mesas redondas serán moderadas por la periodista del Diario Ana Gaitero.

La mañana concluirá con la mesa redonda titulada «Industria y comercio para generar riqueza», que cuenta con las aportaciones de Cayetano Manzano, director de fábrica de Industrias Lácteas Manzano; el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, y Manuel Rilo, gerente de E. Leclerc León. La actividad de esta primera jornada se reanuda por la tarde con la mesa redonda «Innovación, una obligación», con la participación de José María Fresno, coordinador del grado de Tecnología de los Alimentos y Ciencias Gastronómicas de la Universidad de León, y de Roberto Robles, director general de Lactiber. El periodista del Diario de León Miguel Ángel Zamora ejercerá de moderador.