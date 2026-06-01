Puebla de Lillo, Boñar y Reyero exigen que se iluminen los tres túneles de la LE-331

Tunel del mirador de Vegamian que tiene en su trazado una curva muy cerrada.CAMPOS

Publicado por José María Campos Lillo Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Puebla de Lillo aprobó una moción presentada por la concejala no adscrita Ana Valdeón en la que se insta a la Junta de Castilla y León a iluminar los tres túneles existentes en la carretera LE-331, entre Boñar y Puebla de Lillo.

La edil señala que esta situación supone un riesgo evidente para la seguridad vial, «afectando a todos los usuarios de la vía, incluyendo conductores de turismos, vehículos pesados, ciclistas, motoristas y peatones, especialmente en condiciones de baja visibilidad».

Valdeón recuerda que existe una línea eléctrica paralela a la carretera, lo que permitiría la instalación de un sistema de iluminación en los túneles. «En caso de no ser viable, existen alternativas técnicas como la instalación de un sistema autónomo mediante energía solar con acumulación de baterías», apunta.

A esta reivindicación se han sumado también los ayuntamientos de Boñar y Reyero. Los tres túneles afectados se encuentran en los kilómetros 13, 18 y 21 de la LE-331 y tienen una longitud de 150, 150 y 230 metros, respectivamente. Este último presenta además una curva pronunciada.

Los ayuntamientos recuerdan que la falta de iluminación agrava los problemas de seguridad, sobre todo los meses de otoño e invierno, debido a la frecuente presencia de fauna salvaje, corzos y venados, en el interior de los túneles y sus inmediaciones. «Se han producido siniestros y situaciones de riesgo derivados de la presencia de animales y la falta de iluminación», señalan.

Por su parte, la Dirección General de Carreteras de la Junta de Castilla y León ha informado de que, respecto a la iluminación de los túneles, «no existe obligatoriedad, ya que el ámbito de aplicación de la normativa española, recogida en el Real Decreto de 26 de mayo de 2006 sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado, se limita a la red estatal».

No obstante, la administración autonómica recuerda que ya se han realizado obra de acondicionamiento y que «se va a estudiar cómo dotarlos de un sistema de iluminación fiable que permita mejorar la seguridad».

La demanda ha sido trasladada al Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de León. Asimismo, se recordó que, además de estos tres túneles de la LE-331, existen otros dos en la CL-626 y la LE-460.