León apuesta por el emprendimiento y la innovación para lanzar al sector primario

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La primera jornada del VI Congreso de Agroalimentación del Diario de León se ha convertido en un foro de reivindicaciones para eliminar obstáculos que impiden el crecimiento de un sector con un potencial fuera de toda duda. Desde la intervención del director del Diario de León, Joaquín S. Torné, reclamando que los avances tecnológicos se pongan al servicio de la rentabilidad del campo, hasta la postura de la consejera de Agricultura, María González Corral, quien ha defendido al sector primario y su desarrollo frente al conservacionismo de la Confederación Hidrográfica del Duero en sus primeros apuntes del futuro Plan Hidrológico de la cuenca, todas las mesas redondas y los ponentes de este primer día han coincidido en que León cuenta con recursos y voluntad de trabajo, pero sigue peleando con una excesiva burocracia y con la falta de industria transformadora que asiente en la provincia la generación de riqueza.

En ello ha incidido el vicepresidente de CEOE Castilla y León, Carlos Magdaleno, quien ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar la confianza en el potencial del medio rural y en la capacidad emprendedora de los empresarios. Por su parte, el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, ha expuesto el mal momento que atraviesa el sector, ante una cosecha de cereal marcada por los costes de producción y la mala climatología y con el sector ganadero atravesando tiempos duros «atacado por la inestabilidad de las enfermedades que viene de fuera» y por la tuberculosis bovina que está despertando en León.

Los alcaldes han defendido una gestión municipal que se vuelca con el sector primario, a través de la organización de ferias locales de promoción de sus productos y con la demanda constante de servicios para las familias e infraestructuras para las empresas.

También ha habido representación de las industrias, que han reclamado más apoyo a la innovación con el fin de conseguir productos que satisfagan las nuevas demandas de los consumidores, enfocadas hacia la sostenibilidad y la seguridad alimentaria.

Desde la distribución se ha apostado por reforzar la logística y también reducir la burocracia para que las empresas puedan crecer en una provincia privilegiada para aprovechar sus recursos endógenos.