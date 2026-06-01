Valdavida recupera su Teleclub tras tres años cerrado por obras de remodelación

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

La localidad de Valdavida, en el municipio de Villaselán, en León, ha celebrado este lunes la reapertura de su histórico Teleclub, un espacio que vuelve a ponerse en servicio tras permanecer tres años cerrado por obras de remodelación. este periodo de clausura técnica, los habitantes del municipio han acusado notablemente la falta de un punto de encuentro comunal, experimentando una acusada sensación de aislamiento que hoy se da por superada.

La iniciativa y ejecución del proyecto han corrido a cargo de la Junta Vecinal, que ha logrado financiar de manera íntegra las obras mediante el uso de recursos propios. Las nuevas instalaciones, cuya gestión se ha adjudicado bajo contratación privada, contribuirán además al desarrollo económico de la zona con la creación de un puesto de trabajo estable para la atención del establecimiento. El centro permanecerá abierto al público diariamente, fijando su jornada de descanso semanal los miércoles.

Para la población actual de Valdavida, que cuenta con apenas 40 residentes habituales durante el año, la puesta en marcha de este servicio se considera un logro fundamental para la supervivencia de la comunidad. Los vecinos destacan que el Teleclub completa el triángulo de servicios básicos e indispensables para fijar población en el mundo rural frente al fenómeno de la despoblación, sumándose a la Iglesia y al Centro de Salud como pilares para mantener la cohesión social y la vida en sociedad.

El acto inaugural ha servido para escenificar el fin de una etapa de aislamiento. Los asistentes celebraron el reencuentro con una degustación de productos locales y bebidas, coincidiendo en señalar que este espacio funcionará como una herramienta idónea contra la soledad que afecta a los núcleos rurales. Asimismo, el municipio aguarda ya la campaña estival, período en el que la población se incrementa notablemente en verano.