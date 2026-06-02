Yawar Nazir Alonso: "Tenemos un gran potencial gastronómico pero falta difusión y apoyo"

El secretario general de la Academia Leonesa de Gastronomía, Yawar Nazir Alonso, durante su intervención en el VI Congreso de Agroalimentación.ramiro

El secretario general de la Academia Leonesa de Gastronomía, Yawar Nazir Alonso, ha lanzado un dura critica sobre la situación de la difusión de la gastronomía de León y su potencial. “Estamos a vender, no a hacernos la foto”, dijo con contundencia. En su conferencia en el VI Congreso de Agroalimentación organizado por el Diario de León, ha hecho un análisis completo de la situación actual y ha lanzado cuatro propuestas para mejorar la difusión y apoyo al sector gastronómico de la provincia.

Instó en primer lugar a inspirarse en modelos eficaces, mirando lo que hacen otras diputaciones “que salen a pasar no el fin de semana sino en diario y salen a vender, en colaboración incluso con las universidades”, dijo. Y aportó datos Ciudad Real, Zamora o de Valladolid, que está presente ahora mismo en el Mercado de la Paz y el de Chamartín en Madrid, los mejores, en los barrios de más poder adquisitivo, dijo, porque “si el producto es tan bueno pues habrá que ir a los mejores sitios”. Instó también a pedir y tener el apoyo de la Junta. “Es dinero nuestro”, apostilló. E invitó a utlizarlo al margen de consideraciones de ideología política o partidista.

En segundo lugar apostó por reforzar los escaparates locales y pidió, por ejemplo que el Mercado del Conde Luna tuviera restauradores allí ofreciendo platos y se organizaran muestras, concursos…

La tercera apuesta de la academia es la de cuidar la imagen fuera, no sólo dentro. Yawar Nazir Alonso acudió a los ejemplos de Zamora, Asturias o Valladolid y lanzó una andanada al vicepresidente de la Diputación de León. “No se puede estar dando dando cacetas de alubias. No estamos en una feria de pueblo. No podemos dar esa imagen. Y además no lo sabe nadie. No hubo ninguna referencia en prensa, afortunadamente”, apostilló.

Y cuatro y último punto propuesto por Yawar Nazir Alonso: transparencia y resultados. Dijo que las instituciones están obligadas a rendir cuentas, a presentar balance de resultados, impacto en ventas, retorno de la inversión… “El éxito no es que haya 30.000 personas en la Feria de Productos de León, que además es gratis, el éxito está en el impacto, en la repercusión en grandes restaurantes, mercados gourmet, catas, referencias en prensa…”, apostilló.

El secretario general de la Academia Leonesa de Gastronomía sostuvo que “la potencialidad de León es enorme pero necesita más apoyo social e institucional”. Añadió que “es para tener más de tres Estrellas Michelín en la provincia” e instó: “Hay que posicionarse.

Lanzó duras críticas a las instituciones y también al público. Dijo que la “exigencia del consumidor leonés es muy baja” y pidió más compromiso a la sociedad civil para fomentar el poder gastronómico de León y una promoción única a las instituciones.

De la Diputación de León dijo que “no tiene un plan y no dan datos. Funciona a base de ocurrencias. En diciembre organizó unas jornadas gastronómicas de productos leoneses justo en fechas en que está todo lleno con lo que incordió a los restaurantes en fechas que son muy importantes para ellos. Hizo un concurso de torrijas después de Semana Santa. ¿Qué va a ser los próximo, un concurso de roscones de Reyes en agosto?”. Denunció además que la web de ventas no funciona, hace la competencia a otros comerciantes locales y además está en los cuatro idiomas oficiales del Estado pero no en inglés, francés o alemán. “¿Cuánto hemos vendido en euskera?”, inquirió.

“Tenemos la marca Productos de León, una grandísima idea del fallecido Matías Llorente, pero no estamos donde tenemos que estar, en Alimentaria, el Salón Gourmet, en Barcelona... Están empresas pero no está la Diputación. Están otras diputaciones pero la de León no”, denunció. Y aseguró que hay una “involución inaceptable en los últimos años. La promoción es escasa, lo dicen ellos mismos”.

Puso un ejemplo, el enoturismo, de “increíble potencial”. “!En el Bierzo desde 2022 no reciben subvenciones”, denunció.

“El plato estrella de la Diputación es la Feria Productos Leoneses, muy bien organizado, muy bien elegido el sitio, en el Palacio de Exposiciones… no tiene impacto más allá de Armunia. No lo conoce nadie. No está ni en el listado de ferias de la Junta”, expuso.

Del Ayuntamiento de León dijo que ha invertido “una millonada” en el Mercado del Conde Luna “en el que hay siete puestos y no tiene ni bar. Cierra los viernes y los sábados por la tarde y los domingos no está abierto. Abre 38 horas a la semana. No tiene un puesto de las escuelas de restauración que vendan allí productos y platos. No hay restauración de calidad. Y tiene que cambiar los horarios”.

Yawar Nazir Alonso lamentó que León tenga tantos activos sin explotar. “Con estas cartas hay que jugar: hay marcas de calidad, es la provincia con más número de marcas de calidad del país, está la IGP Cecina de León, por ejemplo, es fácil ir por Europa a mercados y tiendas gourmet y encontrarla, está la DO Bierzo, que no somos conscientes de lo que tenemos, vinos destacados con cien puntos Párker por Robert Parker, que de la añada de 2023, de tres vinos premiados dos eran del Bierzo cuando Vega Sicilia sólo un año ha tenido cien puntos Párker”.

“No es tan esnob pensar en lo que tenemos”, reclamó. “La potencialidad de León es para tener más de tres estrellas Michelín”, añadió. Y dijo que hay grandes restaurantes sin Estrella Michelín pero que son enormes en su cocina.

Aunque se confesó, en nombre de la academia, firme defensor de la tapa leones, “una tradición muy nuestra”, no dejó pasar la oportunidad de hacer una crítica. Dijo que no se consume en restaurantes y “una de las razones es la tapa”. “Se nos ha ido de las manos”, sostuvo. “Hay que ser más selectivo”, invitó. “Un estudio de la Universidad de León ha cifrado el gasto medio de un turista en León en 53,16 euros. Yo me pregunto, qué comen ustedes”.

Dijo que hay formación, un grado universitario, dos escuelas de restauración y una afamada escuela de repostería, un edificio, el del Mercado del Conde Luna y la experiencia de la Capital Gastronómica , que tildó de nefasta. Bases, dijo, hay, pero falta impulso y un plan coordinado.

Apoyó la creación de cofradías gastronómicas, que no hay ninguna en León, explicó. “La del Botillo, que su sede está en Barcelona, y la del Pimiento del Bierzo, paralizada”, dijo.

Explicó que la Academia Leonesa de Gastronomía, una asociación sin ánimo lucro creada en 2009 con el fin de apoyar cualquier manifestación gastronómica de León, con 40 miembros y presidente de honor Ferna Adriá, “el mejor cocinero del mundo, que organiza visitas, catas, premios anuales, galas y participa en jurados en todo el país, tiene 4,5 millones de visitas al mes y la página de la Diputación “43.000 seguidores”.

“Estamos a vender, no a la foto”, criticó.