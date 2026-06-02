La Diputación impulsa un proyecto de conservación y valorización del SIPAM junto a Portugal

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La Diputación de León ha presentado este martes el proyecto SIPAM Conecta, una iniciativa surgida dentro del programa europeo POCTEP 2021-2027 de cooperación transfronteriza entre España y Portugal y que pretende impulsar la conservación y la valorización de los Sistemas de Patrimonio Agrícola de Importancia Mundial (SIPAM).

Esta presentación ha tenido lugar durante una reunión telemática con la Asociación de Desarrollo de la Región del Alto Tâmega (ADRAT), a la que también han asistido el diputado provincial y alcalde de Cabrillanes, Emilio Martínez, y la diputada Irene González, responsable del área. Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de 830.000 euros, de los que 410.000 euros serán gestionados directamente por la institución provincial.

Según ha explicado el presidente, Gerardo Álvarez Courel, “la Diputación de León va a ejercer el liderazgo de este proyecto como beneficiario principal, coordinando un trabajo conjunto con ADRAT y con el Ayuntamiento de Cabrillanes”.

El objetivo es impulsar una cooperación transfronteriza España–Portugal centrada en las zonas SIPAM de las Montañas de León y de Barroso (Alto Tâmega), de ahí que en este programa también colaboren los ayuntamientos de Montalegre y Boticas. Su finalidad es doble: por un lado, conservar la biodiversidad y gestionar de forma sostenible los recursos naturales; por otro, valorizar el patrimonio natural y cultural y generar oportunidades económicas ligadas a la agroforestería, la ganadería extensiva y el turismo sostenible.

El proyecto se articula en torno a tres grandes ejes de trabajo: conservación y gestión sostenible del territorio, mediante planes de conservación de especies y hábitats, inventarios detallados de flora, fauna y hongos, seguimiento de la cubierta vegetal y apoyo a prácticas como el pastoreo extensivo; valorización económica y social del patrimonio SIPAM, a través de ferias y eventos, promoción de productos locales, plataformas digitales de comercialización, certificación turística sostenible y acciones de participación comunitaria y cooperación transfronteriza; y, tercero, digitalización y gobernanza del territorio, con la creación de un gemelo digital que integra datos ambientales, agroganaderos y forestales para mejorar la monitorización, la anticipación de riesgos y la toma de decisiones conjunta entre España y Portugal.

Según ha especificado Álvarez Courel, este programa “representa una nueva manera de entender el desarrollo rural, la convicción de que conservar el patrimonio natural, cultural y es una gran oportunidad de futuro y el reconocimiento internacional que tienen nuestras Montañas de León como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial, una distinción otorgada por la FAO y que sitúa a este territorio entre espacios únicos del planeta por su equilibrio entre actividad humana, biodiversidad y sostenibilidad”.

Por este motivo, el presidente de la Diputación ha añadido que “este reconocimiento no podía quedarse únicamente en un título honorífico”, puesto que existía “la obligación de convertirlo en oportunidades reales” para los pueblos que están incluidos dentro del SIPAM, “y eso es exactamente lo que pretende SIPAM Conecta”.

“Ningún proyecto de desarrollo rural tiene sentido si no cuenta con la implicación de la población local, por eso habrá talleres, espacios de diálogo y actividades de participación con ayuntamientos, juntas vecinales, asociaciones, universidades y agentes sociales y económicos”, ha agregado Álvarez Courel, quien ha subrayado que el objetivo es que este proyecto “nazca desde el territorio y para el territorio”.