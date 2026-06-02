La Pola impulsa formación pionera en guías ciclistas

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La Pola de Gordón ha puesto en marcha el Programa Mixto de Formación y Empleo «AFDAO La Pola de Gordón», una iniciativa pionera en la provincia de León orientada a la formación de guías por itinerarios en bicicleta.

El proyecto, promovido por el SEPE, el ECYL y la Junta de Castilla y León, cuenta con ocho alumnos que durante seis meses combinan formación teórica y práctica con un contrato de trabajo. Al finalizar, obtendrán el Certificado de Profesionalidad de Guía por Itinerarios en Bicicleta.

El programa, que comenzó el 1 de abril y concluirá el 30 de septiembre, es el primero de estas características en León y busca impulsar recursos turísticos como la Zona Alfa, la Reserva de la Biosfera, el Camino Olvidado y el Camino del Salvador.

Desde el Ayuntamiento destacan que la iniciativa representa una apuesta por el empleo, el turismo sostenible y la creación de nuevas oportunidades en una comarca marcada por el fin de la minería. El proyecto cuenta además con un equipo docente especializado, entre ellos un instructor de MTB campeón de España y una experta en primeros auxilios.