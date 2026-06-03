La Junta blinda la campaña de incendios con más efectivos y nuevas herramientas tecnológicas

El Centro del Fuego de León acogió esta mañana la reunión de coordinación de la campaña de incendios en Castilla y León.Ángelopez

La Junta de Castilla y León presentó este miércoles en el Centro del Fuego de León la campaña de incendios forestales de 2026, marcada por un importante refuerzo de medios humanos, materiales y tecnológicos y por el cumplimiento de los compromisos adquiridos tras los grandes incendios registrados en los últimos años.

La presentación tuvo lugar tras la reunión de la Comisión de Coordinación Territorial, presidida por el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, y contó con la participación del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto a los nueve delegados territoriales y responsables de distintos departamentos autonómicos.

Suárez-Quiñones destacó que el operativo contará este año con 5.075 profesionales entre personal principal y de apoyo, frente a los 4.720 efectivos del año pasado, lo que supone un nuevo incremento de recursos para afrontar una campaña que se extenderá entre el 12 de junio y el 12 de octubre, aunque podrá ampliarse en función de las condiciones meteorológicas.

El consejero defendió que la campaña de 2026 consolida las mejoras impulsadas tras los incendios de los últimos años y aseguró que el dispositivo está "preparado de forma extraordinaria para los incendios ordinarios", pero también cuenta con "mayor capacidad de dar respuesta ante esos incendios catastróficos que son los incendios de sexta generación".

Entre las principales novedades figura la incorporación de diez nuevos retenes de maquinaria pesada, doce tractores con equipos de desbroce y gradeo, tres nuevas cuadrillas de intervención rápida helitransportadas, quince drones para labores de vigilancia y seguimiento, así como cuatro nuevos puestos de mando avanzado, hasta alcanzar un total de quince.

También se amplía significativamente la red de vigilancia forestal con la instalación de 62 nuevas cámaras, pasando de 102 a 164 dispositivos repartidos por el territorio autonómico. A ello se suman nuevas herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial, sistemas avanzados de predicción del riesgo de incendios y equipos de comunicación por satélite Starlink para garantizar las comunicaciones en situaciones de emergencia.

Los consejeros de Medio Ambiente y Presidencia.Ángelopez

El operativo dispondrá además de 35 medios aéreos ubicados en Castilla y León, entre ellos 24 helicópteros y un avión de la Junta, además de los recursos aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Otro de los ejes de la campaña es la consolidación del proceso de incorporación progresiva de cuadrillas al sector público a través de Tragsa. Según explicó el consejero, 31 nuevas cuadrillas han pasado ya a integrarse en esta empresa pública y el objetivo es culminar el proceso entre 2027 y 2028.

Suárez-Quiñones subrayó además que la Junta sigue desarrollando "mejoras de estructura, de tecnología, humanas, de planificación y de material rodante y no rodante tecnológico para aumentar las capacidades del operativo y estar más preparados ante los incendios".

La Junta estima que la inversión en el operativo seguirá creciendo hasta acercarse a los 200 millones de euros en los próximos años, frente a los aproximadamente 60 millones destinados antes de la reforma impulsada tras la crisis de incendios de 2022.

Suárez-Quiñones, durante la rueda de prensa.Ángelopez

El consejero concluyó recordando que "prevenir y luchar contra los incendios forestales es cosa de todos" y agradeció el trabajo de los profesionales que integran el dispositivo, así como la colaboración de administraciones y ciudadanía.

Más incendios, pero menos superficie

Castilla y León ha registrado entre el 1 de enero y el 31 de mayo un total de 633 incendios forestales, por encima de la media de 516 del último decenio, aunque la superficie afectada se mantiene por debajo de los valores habituales gracias a la rápida actuación de los servicios de extinción.

Durante la presentación de la campaña de incendios, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, destacó que el 83 por ciento de los fuegos registrados este año han quedado en conatos, es decir, no han superado una hectárea de superficie afectada. Se trata de uno de los mejores registros históricos del operativo.

"Es un récord en los incendios que solo queman una hectárea por la rápida intervención del operativo", destacó el consejero, quien vinculó estos resultados a la capacidad de respuesta desplegada en todo el territorio autonómico.

Hasta finales de mayo se habían quemado 1.827 hectáreas forestales, frente a una media de 2.753 hectáreas en los últimos diez años. En el caso de la superficie arbolada, las llamas afectaron a 201 hectáreas, prácticamente la mitad de la media histórica, situada en 396.

Además, Castilla y León no ha registrado hasta la fecha ningún gran incendio forestal, uno de los indicadores que mejor refleja la eficacia de los medios de extinción en la primera parte del año.

Las condiciones meteorológicas de los primeros meses del año han estado marcadas por un invierno normal y una primavera cálida y húmeda, factores que han favorecido el desarrollo de vegetación y que obligan a mantener una vigilancia constante ante la llegada del verano.

Pese a los buenos datos registrados hasta ahora, Suárez-Quiñones evitó hacer previsiones sobre el comportamiento de la campaña estival y recordó que "lo que vaya a ocurrir dependerá de las circunstancias en las que nos coloque la meteorología y las circunstancias naturales".

El responsable autonómico insistió en que el objetivo es mantener la elevada capacidad de detección y respuesta demostrada durante los primeros cinco meses del año para minimizar las consecuencias de los incendios que puedan producirse durante la época de mayor riesgo.

La Junta pide prudencia y colaboración ciudadana

La Junta de Castilla y León aprovechó la presentación de la campaña de incendios forestales para insistir en que la mejor herramienta contra el fuego sigue siendo la prevención y reclamó la implicación de ciudadanos, agricultores, ganaderos y administraciones locales para reducir el riesgo durante los próximos meses.

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, recordó que más del 90 por ciento de los incendios forestales tienen origen humano, ya sea por negligencias, imprudencias o acciones intencionadas, por lo que apeló a extremar las precauciones durante las actividades que puedan generar chispas o focos de ignición.

"Las condiciones meteorológicas no las podemos evitar. Sí podemos reducir el número de incendios cumpliendo las normas, siendo prudentes y guardando la prevención y la seguridad", afirmó.

Entre las recomendaciones trasladadas figuran evitar el uso de herramientas peligrosas durante jornadas de altas temperaturas, prestar especial atención a las labores agrícolas y apícolas, respetar las prohibiciones sobre hogueras y mantenerse informado de los índices de riesgo publicados por la Agencia Estatal de Meteorología.

La Junta también pidió a particulares, ayuntamientos y propietarios de polígonos industriales que mantengan limpios los terrenos situados en zonas de interfaz urbano-forestal para reducir la propagación de posibles incendios.

Asimismo, Suárez-Quiñones reclamó la colaboración ciudadana para ayudar a identificar a los responsables de incendios intencionados, al considerar que suelen ser "los más peligrosos" por las circunstancias en las que se producen y por el riesgo que generan tanto para la población como para los equipos de extinción.

El consejero destacó igualmente la importancia de la coordinación entre administraciones y recordó la implicación de la Administración General del Estado, los ayuntamientos, las diputaciones y los servicios de Protección Civil en la lucha contra el fuego.

"Prevenir y luchar contra los incendios forestales es cosa de todos", reiteró finalmente el responsable autonómico, quien apeló a la responsabilidad individual y colectiva para afrontar una campaña que volverá a estar condicionada por la evolución de las condiciones meteorológicas durante el verano.