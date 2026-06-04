La Junta blinda la campaña de incendios con más efectivos, más medios y más tecnología

La Junta de Castilla y León presentó este miércoles en el Centro del Fuego de León la campaña de incendios forestales de 2026, marcada por un importante refuerzo de medios humanos, materiales y tecnológicos y por el cumplimiento de los compromisos adquiridos tras los grandes incendios registrados en los últimos años.

La presentación tuvo lugar tras la reunión de la Comisión de Coordinación Territorial, presidida por el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, y contó con la participación del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto a los nueve delegados territoriales y responsables de distintos departamentos autonómicos.

Suárez-Quiñones destacó que el operativo contará este año con 5.075 profesionales entre personal principal y de apoyo, frente a los 4.720 efectivos del año pasado, lo que supone un nuevo incremento de recursos para afrontar una campaña que se extenderá entre el 12 de junio y el 12 de octubre, aunque podrá ampliarse en función de las condiciones meteorológicas.

El consejero defendió que la campaña de 2026 consolida las mejoras impulsadas tras los incendios de los últimos años y aseguró que el dispositivo está «preparado de forma extraordinaria para los incendios ordinarios», pero también cuenta con «mayor capacidad de dar respuesta ante esos incendios catastróficos que son los incendios de sexta generación».

Entre las principales novedades figura la incorporación de diez nuevos retenes de maquinaria pesada, doce tractores con equipos de desbroce y gradeo, tres nuevas cuadrillas de intervención rápida helitransportadas, quince drones para labores de vigilancia y seguimiento, así como cuatro nuevos puestos de mando avanzado, hasta alcanzar un total de quince.

También se amplía significativamente la red de vigilancia forestal con la instalación de 62 nuevas cámaras, pasando de 102 a 164 dispositivos repartidos por el territorio autonómico. A ello se suman nuevas herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial, sistemas avanzados de predicción del riesgo de incendios y equipos de comunicación por satélite Starlink para garantizar las comunicaciones en situaciones de emergencia.

El operativo dispondrá además de 35 medios aéreos ubicados en Castilla y León, entre ellos 24 helicópteros y un avión de la Junta, además de los recursos aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Otro de los ejes de la campaña es la consolidación del proceso de incorporación progresiva de cuadrillas al sector público a través de Tragsa. Según explicó el consejero, 31 nuevas cuadrillas han pasado ya a integrarse en esta empresa pública y el objetivo es culminar el proceso entre 2027 y 2028.

La Junta estima que la inversión en el operativo seguirá creciendo hasta acercarse a los 200 millones de euros en los próximos años, frente a los aproximadamente 60 millones destinados antes de la reforma impulsada tras la crisis de incendios de 2022.