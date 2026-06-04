Las ondas viajan al medievo desde Hospital de Órbigo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hospital de Órbigo ya vive el ambiente de una de las citas más emblemáticas del calendario festivo leonés. Con motivo de la trigésima edición de las Justas Medievales del Passo Honroso, el programa Es la Mañana de León ha realizado este viernes una emisión especial en directo desde la localidad para acercar a los oyentes todos los detalles de una celebración que durante el fin de semana reunirá a miles de visitantes, y que contará con el Diario de León como mantenedor de este año, que coincide con la celebración de 120 aniversario del rotativo leonés.

Durante el programa participaron el alcalde, Enrique Busto, el director del Diario de León, Joaquín Sánchez Torné, además de representantes del sector turístico y hostelero y responsables de las recreaciones históricas, que hablaron de la importancia de este importante cita.