El Principado recuerda a los ganaderos de Mieres que Pinos no es un conflicto político

Publicado por Agencias Oviedo Creado: Actualizado:

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos, ha considerado «muy difícil» la posibilidad de dar ayudas directas a los ganaderos afectados por la resolución judicial que les impide subir sus rebaños al Puerto de Pinos, una propiedad del Ayuntamiento de Mieres ubicada en San Emiliano, en Babia.

Tras reunirse con el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, Marcos ha abogado por estudiar las «limitadas» posibilidades que tiene el Principado para ayudar a ese colectivo y ha advertido de que ayudar «no implica ayudas directas» que serían muy difíciles de justificar jurídicamente.

Sí se ha mostrado dispuesto, sin embargo, a colaborar en la búsqueda de una solución inmediata para que puedan ubicarse esas cabezas de ganado en alguna superficie susceptible de aprovechamiento para que los ganaderos mantengan su actividad.

«No es un conflicto político, es un conflicto jurídico», ha advertido tras recordar que las resoluciones judiciales exigen a las administraciones para que obren en un sentido determinado y ha cuestionado que se pueda pedir al Principado que se dirija a la Junta de Castilla y León para solucionar el problema.

«Si estuviéramos al revés y la razón la tuvieran los ganaderos de Mieres, ¿alguien cree que el Principado o el Ayuntamiento de Mieres iba a ceder para beneficiar a los ganaderos de León?», se ha preguntado.

A su juicio, es importante que el Gobierno asturiano y la corporación mierense estén «en sintonía» y compartan la hoja de ruta jurídica que se plantee el Ayuntamiento para ver qué colaboración puede prestar la administración autonómica mientras se buscan alternativas «a corto y medio plazo». Por su parte, el primer edil mierense, que ha agradecido al consejero la rápida respuesta a la solicitud de reunión y la disposición mostrada, ha insistido en que el Ayuntamiento lleva años cumpliendo las sentencias «y actuando de buena fe en su apuesta clara por el diálogo, la búsqueda de acuerdos y la convivencia».

Según Álvarez, el reciente fallo judicial resulta “sorprendente” al instar al consistorio a hacer algo sobre lo que no tiene competencia y ha reclamado del gobierno asturiano que ayude en la defensa de los intereses del municipio y de los ganaderos y para garantizar el pleno respeto a los derechos y propiedades del Ayuntamiento.

A su juicio, es necesario que se imponga el sentido común y la responsabilidad «ante la estrategia de crispación y enfrentamiento que impulsan algunos sectores minoritarios» y ha garantizado que Mieres seguirá trabajando para garantizar la normalidad y el uso de los pastos «conforme a la ley y los derechos legítimos como propietarios de Pinos».

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo ha dictado un auto de ejecución forzosa de sentencia mediante el que se impide la subida del ganado asturiano al Puerto de Pinos y se advierte al Ayuntamiento de Mieres de que puede incurrir en responsabilidades penales por acción u omisión si desobedece el mandato judicial.

El consistorio ha recurrido el auto judicial tras sostener que ha paralizado desde hace dos años las concesiones de pastos, en cumplimiento de una sentencia de hace dos años de este juzgado.